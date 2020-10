Alpecin-Fenix in 2021 zeker van Tour de France en andere WorldTour-koersen

Alpecin-Fenix maakt volgend jaar haar debuut in de Tour de France. De Belgische ploeg van kopman Mathieu van der Poel heeft zich verzekerd van de eindwinst in de Europe Tour en mag daardoor in 2021 als ProTeam deelnemen aan alle WorldTour-wedstrijden.

Het team van de gebroeders Roodhooft is na de Driedaagse Brugge-De Panne niet meer in te halen door Arkéa-Samsic, de nummer twee in de Europe Tour. Tim Merlier (derde), Jonas Rickaert (tiende) en Alexander Krieger (vijftiende) deden woensdag in de eendagskoers nog een flinke duit in het zakje. Alpecin-Fenix is daardoor niet meer in te halen.

‘Als er gekozen moet worden, zullen we voor de Tour kiezen’

Christoph Roodhooft zegt dat de ploeg nu plannen gaat maken voor 2021. Een eerste dilemma: is de Tour de France voor Mathieu van der Poel te combineren met de Olympische Spelen? Er zit een kleine week tussen de aankomst in Parijs en de mountainbike-wedstrijd in Tokio.

“Als je nu ziet hoe goed Wout van Aert uit de Tour is gekomen, geloof ik dat er met de moderne trainingswetenschap veel mogelijk is. Dan kunnen we zowel de Tour als de Spelen inpassen in onze plannen voor volgend jaar”, zegt Roodhooft tegen Het Laatste Nieuws. “We weten wanneer de Tour gereden wordt en we kennen de kalender van de Wereldbeker mountainbike voor 2021. We weten niet hoeveel van die kalender zal kunnen worden gevolgd.”

Toch heeft de Tour de France de voorkeur voor Alpecin-Fenix en Mathieu van der Poel. “Dat is duidelijk. Hoe groot de liefde van Mathieu en ook van ons is voor het mountainbike, als er moet gekozen worden, zullen we voor de Tour kiezen”, benadrukt Christoph Roodhooft.

Startrecht in alle WorldTour-koersen, geen plicht

De winst in de Europe Tour levert Alpecin-Fenix dus het startrecht op in alle WorldTour-koersen van 2021, waaronder de drie grote rondes en alle monumentale klassiekers. Het voordeel voor de ploeg: het is niet verplicht te starten in die wedstrijden en mag dus wildcards teruggeven.a

“Laat ons eerlijk zijn. Wij zijn niet klaar om nu al WorldTour te worden”, zei ploegmanager Philip Roodhooft eerder tegen WielerFlits. “We bouwen verder aan ons team, versterken ons in de breedte en trekken met Jasper Philipsen nog een topper aan. Maar wij hebben geen ploeg om drie grote rondes en het hele WorldTour-programma af te werken. Dan is dit scenario een stuk interessanter.”