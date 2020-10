Alpecin-Fenix in poleposition voor uitnodiging alle topkoersen: “Europe Tour winnen interessanter dan WT-licentie”

Het ziet er naar uit de Alpecin-Fenix helemaal geen WorldTour-licentie nodig heeft. Op iets meer dan twee weken van het einde van hun seizoen, voert de ploeg van Mathieu van der Poel de Europe Tour-ranking aan met 73 punten voorsprong op Arkéa-Samsic. Als het die positie behoudt, is het volgend jaar zeker van startrecht in alle topkoersen, inclusief de grote rondes. “Die eerste plaats is voor ons interessanter dan een WorldTour-licentie”, is Philip Roodhooft eerlijk.

Van een inhaalmanoeuvre gesproken. Op 4 augustus leidde Arkéa-Samsic de Europe Tour ranking met 1757 punten. Vooral Nairo Quintana sprokkelde naarstig in de seizoensaanhef. Alpecin-Fenix volgde als 12de met amper 352 punten. Maar naarmate de zomer vorderde, knabbelden de mannen van de broers Roodhooft gestaag aan hun achterstand.

En eenmaal Arkéa-Samsic echt in zicht, werd er binnen de ploeg op gehamerd om die o zo belangrijke UCI-punten niet meer uit het oog te verliezen. “Let wel, tot op zekere hoogte”, vertelt Philip Roodhooft. “Het is nu ook niet zo dat die punten voorrang kregen op winnen. Maar neem nu Dwars door het Hageland, waar Jonas Rickaert won. Het is niet omdat de zege binnen was, dat de andere jongens zomaar mochten uitbollen. Gianni Vermeersch werd er derde, Tim Merlier vijfde.”

Alexander Krieger

Een nog beter voorbeeld is de Antwerp Port Epic, gewonnen door Gianni Vermeersch. “Dan kon Alexander Krieger net zo goed als 20ste over de finish gebold zijn met de armen in de lucht”, klinkt het. “Maar Krieger sprintte naar plaats vier. Het is op zulke momenten dat je met die ranking in het achterhoofd fietst. Zo hebben we de achterstand beetje bij beetje weggewerkt. En dankzij de schitterende prestaties van Mathieu het voorbije weekend, nemen we nu de leiding.”

“Mathieu van der Poel is ontegensprekelijk de grote motor, maar in zijn eentje was het ook niet mogelijk geweest. Kijk maar hoeveel punten Vermeersch, Krieger en Merlier sprokkelen. En op hun beurt hadden zij in die wedstrijden dan weer de steun van hun ploegmaats. Als we het halen, spreken we van een echte teamprestatie, met Mathieu als perfecte leider.”

De eerste plaats in de Europe Tour (een ranking voor ProTour-ploegen) is ontzettend belangrijk. Het geeft het winnende team immers startrecht in alle topkoersen, inclusief de drie grote rondes. En al net zo belangrijk: in tegenstelling tot de WorldTour-teams, is de winnaar van de Europe ranking niet verplicht daar ook aan deel te nemen. Het is geen toeval dat ze bij Alpecin-Fenix niet stonden te springen toen Jim Ochowicz aanklopte met zijn WorldTour-licentie van Team CCC.

Volledig WorldTour-programma te zwaar

“Laat ons eerlijk zijn. Wij zijn niet klaar om nu al WorldTour te worden”, is Roodhooft eerlijk. “We bouwen verder aan ons team, versterken ons in de breedte en trekken met Jasper Philipsen nog een topper aan. Maar wij hebben geen ploeg om drie grote rondes en het hele WorldTour-programma af te werken. Dan is dit scenario een stuk interessanter. Maar laten we het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is. We hebben nog een aantal wedstrijden voor de boeg.”

Logisch dat ze bij Alpecin-Fenix alert blijven, maar onderstaand programma van beide teams maakt duidelijk dat ze er bijzonder goed voorstaan. Zo is Arkéa-Samsic er niet bij in Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Driedaagse Brugge-De Panne, drie WorldTour-wedstrijden waarin Van der Poel en co nog extra punten kunnen pakken. In de Scheldeprijs is Bouhanni kandidaat-winnaar, maar dat is Merlier ook. Het ziet er dus allesbehalve slecht uit. Zonder tegenslag lijkt Mathieu van der Poel eind deze maand al zeker van zijn debuut in de Tour de France.

Programma Arkéa-Samsic

07/10 De Brabantse Pijl – La Flèche Brabançonne (1.Pro)

11/10 Paris – Tours Elite (1.Pro)

12/10 Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika (1.1)

14/10 Scheldeprijs (1.Pro)

21/10 AG Driedaagse Brugge-De Panne (1.UWT)

25/10 Paris-Roubaix (1.UWT)

Programma Alpecin-Fenix

07/10 De Brabantse Pijl – La Flèche Brabançonne (1.Pro)

11/10 Paris – Tours Elite (1.Pro)

11/10 Gent-Wevelgem in Flanders Fields (1.UWT)

14/10 Scheldeprijs (1.Pro)

18/10 Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres (1.UWT)

21/10 AG Driedaagse Brugge-De Panne (1.UWT)

25 /10 Paris-Roubaix (1.UWT)