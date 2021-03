Alpecin-Fenix bouwt ploeg Milaan-San Remo om Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is de uitgesproken kopman van Alpecin-Fenix voor Milaan-San Remo. De Nederlandse kampioen staat zaterdag voor de tweede keer aan de start van de monumentale klassieker. Vorig jaar eindigde Van der Poel als dertiende.

Dit jaar is de kopman van Alpecin-Fenix de topfavoriet voor La Primavera, in tegenstelling tot vorig jaar, toen hij niet in topvorm uit de coronapauze kwam. Het voorjaar van Van der Poel is vooralsnog een groot succes: hij won al een rit in de UAE Tour, Strade Bianche en twee etappes in Tirreno-Adriatico.

Vier Belgen zullen de kopman omringen in de 299 kilometer lange tocht tussen Milaan en San Remo, waaronder Belgisch kampioen Dries De Bondt en Gianni Vermeersch. Petr Vakoč en Kristian Sbaragli maken de selectie van Alpecin-Fenix compleet.

Selectie Alpecin-Fenix voor Milaan-San Remo 2021 (20 maart)

Dries De Bondt

Senne Leysen

Mathieu van der Poel

Kristian Sbaragli

Petr Vakoč

Otto Vergaerde

Gianni Vermeersch