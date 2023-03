Alpecin-Deceuninck vervolgt Tirreno-Adriatico zonder zieke Michael Gogl

Voor Michael Gogl zit Tirreno-Adriatico er na één dag alweer op. De Oostenrijker van Alpecin-Deceuninck kampt met een bovenste luchtweginfectie en is uit de wedstrijd gestapt.

“Helaas, Alpecin-Deceuninck moet met een renner minder verder in Tirreno-Adriatico”, schrijft zijn ploeg in een persbericht. “Michael Gogl is niet in staat om vandaag te starten. Hij heeft last van een bovenste luchtweginfectie (viraal maar covid-negatief) en zal thuis herstellen.” Gogl stond na de openingstijdrit van maandag 121ste in het klassement, op een minuut en 51 seconden van leider Filippo Ganna.

Alpecin-Deceuninck moet in de Koers van de Twee Zeeën verder met zes renners. Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen zijn de speerpunten van het team. Daarnaast beschikt de Belgische formatie ook nog over Oscar Riesebeek, Gianni Vermeersch, Ramon Sinkeldam en Robert Stannard.

