Tirreno-Adriatico: Van der Poel en Philipsen blikvangers bij Alpecin-Deceuninck

Alpecin-Deceuninck hoopt met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen te scoren in Tirreno-Adriatico. Van der Poel kan zich uitleven in de openingstijdrit en de heuvelachtige etappes naar Tortoreto en Osimo, Philipsen is dan weer de aangewezen man voor de vlakkere sprintritten.

Voor Van der Poel is Tirreno-Adriatico zijn tweede wegkoers van het jaar, nadat hij zaterdag al in actie kwam in Strade Bianche. De Nederlander begon als favoriet aan de Italiaanse klassieker over onverharde wegen, maar kende niet zijn beste dag en kwam uiteindelijk als vijftiende binnen. Van teleurstelling na afloop was echter geen sprake. “Het gevoel was nog niet zo slecht, maar persoonlijk had ik niet de beste versie van mezelf nu al verwacht.”

“Ik heb nog wat koershardheid nodig en dat is normaal. We wisten dat de periode tussen het WK veldrijden en Strade Bianche kort ging zijn. Ik heb geprobeerd om goed te zijn hier, maar de beste versie van mijzelf moet nog komen. Ik ga verder bouwen aan mijn vorm in Tirreno-Adriatico. Dat is precies wat we in gedachten hadden toen we mijn programma samenstelden.”

Lees meer: Deelnemers Tirreno-Adriatico 2023

Lees meer: Voorbeschouwing: Tirreno-Adriatico 2023 – Mix van klassiek-, sprint- en rondegeweld

Philipsen reed vorige week al Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar de sprinter kan niet echt terugblikken op een geslaagd Openingsweekend. In de Omloop moest hij genoegen nemen met een 33ste plek in de daguitslag, in Kuurne gooide hij in de finale de handdoek na een eerdere valpartij op een zeer slecht moment. Philipsen krijgt nu in Tirreno-Adriatico de kans op sportieve revanche.

In de sprints kan Philipsen rekenen op zijn nieuwe lead out-partner Ramon Sinkeldam. Verder maken Michael Gogl, Gianni Vermeersch, Robert Stannard en Oscar Riesebeek deel uit van de selectie van Alpecin-Deceuninck.

Selectie Alpecin-Deceuninck voor Tirreno-Adriatico (6-12 maart)

Michael Gogl

Jasper Philipsen

Mathieu van der Poel

Oscar Riesebeek

Ramon Sinkeldam

Robert Stannard

Gianni Vermeersch