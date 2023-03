Alpecin-Deceuninck presenteert team rond Mathieu van der Poel in Strade Bianche

Mathieu van der Poel kent zijn ploeggenoten van Alpecin-Deceuninck voor Strade Bianche. Onder meer wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch en Oscar Riesebeek starten aan de zijde van Van der Poel in Toscane.

Een andere opvallende naam is mountainbiker Sam Gaze, terwijl Michael Gogl in het verleden al eens goed gepresteerd heeft in Strade Bianche. In 2021 werd de Oostenrijker nog zesde en het jaar ervoor eindigde hij als negende in de straten van Siena.

Alpecin-Deceuninck, dat nog altijd wacht op de eerste overwinning van 2023, maakt de selectie compleet met Robert Stannard en Fabio Van den Bossche.

Van der Poel stond twee keer eerder aan de start van Strade Bianche; in 2020 eindigde hij als vijftiende en een jaar later wist hij als winnaar over de streep te komen na een beklijvend duel met Julian Alaphilippe en Egan Bernal.

