Alpecin-Deceuninck na Openingsweekend: “Het was niet goed genoeg”

Alpecin-Deceuninck is normaal een van de sterkste ploegen in de voorjaarsklassiekers, maar in het Vlaamse Openingsweekend moest de Belgische formatie genoegen nemen met een rol in de marge. “Er zijn verzachtende omstandigheden, maar zelfs met die erbij was het niet goed genoeg”, concludeert sportief manager Christoph Roodhooft in gesprek met Het Nieuwsblad.

Mathieu van der Poel begint zijn seizoen pas in Strade Bianche, maar Alpecin-Deceuninck hoopte in Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne ook al te scoren met mannen als Jasper Philipsen, Søren Kragh Andersen, Dries De Bondt en Kaden Groves. Dit kwam er echter totaal niet uit, zag ook Roodhooft. “Zaterdag was het gewoon niet goed genoeg”, is hij eerlijk in zijn analyse.

“In Kuurne kregen we dan weer een lekke band op een slecht moment en vielen we even later met vier renners. C’est la vie. We zijn verre van tevreden, maar tegelijk hebben we ook niet het idee dat dit niet goedkomt. Er zijn verzachtende omstandigheden, maar zelfs met die erbij was het niet goed genoeg.”

“Dat we even met de neus op de feiten worden gedrukt, kan ook goed uitpakken”

Roodhooft blijft optimistisch richting de komende koersen. “Er kwamen ook positieve signalen van de renners. De conditie waar Philipsen mee rondrijdt, is bijzonder goed. Dat we even met de neus op de feiten gedrukt worden, kan ook goed uitpakken. Daarnaast komen we van hoogte en hebben we bewust weinig in competitie gekoerst. We hebben nog wat tijd nodig. Onze hoofddoelen lagen nog niet in het Openingsweekend, maar het was wel fijn geweest als we het iets beter hadden gedaan.”