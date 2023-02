Jumbo-Visma heerst ook in Kuurne-Brussel-Kuurne: Benoot wint, voor Van Hooydonck

Jumbo-Visma is de grote winnaar van het Vlaamse Openingsweekend. Tiesj Benoot heeft zondag namelijk de 75ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam geschreven. De Belg maakte deel uit van een elitegroepje van vijf renners en wist in de laatste kilometer het overtal van de Nederlandse ploeg perfect uit te spelen. Nathan Van Hooydonck maakte het feestje compleet door als tweede te finishen, Matej Mohorič werd derde.

Na Omloop Het Nieuwsblad – gewonnen door Dylan van Baarle – ging het Vlaamse voorjaar meteen door met Kuurne-Brussel-Kuurne. Deze kasseikoers trok ook dit jaar weer over de hellingen van het Pays des Collines in de Ardennen. Daar werden naast La Houppe ook Hameau des Papins (1,2 km aan 6,6%, max. 16,2%), Le Bourliquet (1,3 km aan 6,8%, max. 15,3%) en Mont Saint-Laurent (1,3 km aan 7,8%, max. 17%) aangedaan. De 75ste editie bevatte in totaal vier kasseistroken en dertien hellingen. De Tiegemberg was de eerste, de Kluisberg de laatste.

Van der Hoorn net als vorig jaar mee in vroege vlucht

Net na de klok van 12.00 uur weerklonk in Kuurne het officiële startsein van Kuurne-Brussel-Kuurne, waarna de koers al snel werd opgeschrikt door een eerste valpartij van onder meer Jan Tratnik (Jumbo-Visma), Guy Sagiv (Israel-Premier Tech), Matteo Malucelli (Bingoal WB) en Filippo Baronchini (Trek-Segafredo). Tratnik, die zaterdag nog erg veel indruk maakte in Omloop Het Nieuwsblad, Malucelli en Sagiv konden hun weg vervolgen, maar Baronchini was minder gelukkig. De jonge Italiaan van Trek-Segafredo, de beloftenwereldkampioen van Leuven, moest met een gebroken spaakbeen opgeven.

De eerste helling van de dag, de Tiegemberg, bleek voor Gilles De Wilde (Team Flanders-Baloise), Lluís Mas (Movistar), Daniel Oss (TotalEnergies) en Taco van der Hoorn (Intermarché-Circus-Wanty) het uitverkoren punt om aan te vallen. Deze vier renners reden een mooie voorsprong bijeen en kregen niet veel later nog het gezelschap van Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) en Matthew Gibson (Human Powered Health). Met deze zes leiders werd de heuvelzone aangesneden, het peloton liet begaan en liet de voorsprong oplopen tot goed zeven minuten.

Medefavoriet Philipsen gaat tegen de vlakte

De aanwezigheid van Van der Hoorn vooraan was alleszins iets om in de gaten te houden. Vorig jaar werd de Nederlandse rasaanvaller na een dag in de vroege vlucht pas in de slotkilometer in Kuurne gegrepen, nadat hij samen met Christophe Laporte en Jhonathan Narváez het ruime sop gekozen had. Na een niet al te interessante tussenfase werd het peloton, op iets minder dan 100 kilometer van de streep, opnieuw opgeschrikt door een valpartij. Het voornaamste slachtoffer: Jasper Philipsen. De rappe Belg van Alpecin-Deceuninck werd voor de start gezien als een van de favorieten, maar was plots op achtervolgen aangewezen.

Philipsen had echter de pech dat in het peloton de gashendel al volledig was opengedraaid, onder aanvoering van Lotto Dstny en Jumbo-Visma. Hierdoor liep de voorsprong van de zes vluchters – Gibson was inmiddels gelost – terug tot onder de drie minuten. Door de valpartij ontstonden er meerdere breuken in het peloton en zagen we met Philipsen, Alexander Kristoff en Yves Lampaert meerdere toppers in de achtergrond spartelen. Jumbo-Visma was echter niet van plan om het tempo te laten zakken. De Nederlandse formatie wilde het niet laten aankomen op een sprint en nam de koers dan ook resoluut in handen.

Jumbo-Visma maakt opnieuw indruk op Vlaamse wegen

Op de flanken van de pittige Le Bourliquet (1,3 km aan 6,8%, max. 15,3%) gaf de Nederlandse ploeg er een flinke lap op. Tratnik, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck reden op een imponerende manier weg uit het peloton en naar de vroege vlucht met onder andere Taco van der Hoorn en Daniel Oss. Enkele niet-Jumbo-Visma-renners bleken nog in staat om de sprong te wagen met Matej Mohoric, Tim Wellens en de verrassend sterke… Peter Sagan. Deze koersontwikkeling speelde rappe mannen als Arnaud De Lie en Fabio Jakobsen niet in de kaart: zij moesten passen en de koers ondergaan.

De eerste groep – met daarin de mannen van Jumbo-Visma, Wellens en Sagan – werd op de Mont Saint-Laurent (1,3 km aan 7,8%, max. 17%) weer volledig uiteen geranseld. Wellens voelde zich duidelijk goed, nam dan ook het initiatief en kreeg Mohoric, Benoot, Van Hooydonck en de onvermoeibare Van der Hoorn mee als vluchtgezellen. Na de venijnige Mont Saint-Laurent hadden deze vijf renners een half minuutje voorsprong op de tweede groep. In die groep zagen we topfavorieten De Lie en Jakobsen, maar ook andere rappe mannen als Sagan, Christophe Laporte en Jonathan Milan.

Kopgroep rijdt alsmaar verder weg

Na de beklimming van de Mont Saint-Laurent werden de wegen richting Kuurne wat vlakker en dit gaf de achtervolgende groep de kans om een goede organisatie op poten te zetten. Lotto Dstny nam zijn verantwoordelijkheid in de achtervolging in dienst van zijn sprintkopman De Lie, maar de Belgische ploeg moest lijdzaam toezien hoe de vijf koplopers alsmaar verder wisten uit te lopen. Een halve minuut werd een minuut, een minuut werd anderhalve minuut… Het zag er met het verstrijken van de kilometers alsmaar beter uit voor Benoot, Van Hooydonck, Van der Hoorn, Wellens en Mohoric.

Door de werken van Lotto Dstny, Soudal-Quick-Step en Cofidis liep het verschil met de kopgroep toch weer wat terug, maar toch begon het leidende vijftal met een voorsprong van een minuut aan de lokale ronde van circa 12,6 kilometer door Kortrijk en Kuurne. Het kon met andere woorden nog alle kanten uit, al leken de koplopers toch lichtjes in het voordeel. Van der Hoorn, Mohoric, Wellens, Benoot en Van Hooydonck bleken zeker nog niet murw gereden en wisten uit de greep te blijven van de achtervolgende groep. De winnaar zat kortom vooraan, maar wie beschikte in de finale over stalen zenuwen?

Jumbo-Visma was in de laatste kilometers met een numeriek overwicht in het voordeel. Met nog iets minder dan vijf kilometer te gaan probeerde Van Hooydonck twee keer op kousenvoeten weg te rijden, maar Mohoric, Wellens en Van der Hoorn waren alert. Vervolgens was het aan Benoot om het te proberen, maar er zat niet veel op bij de Belg. Een daaropvolgende demarrage van Mohoric had meer om het lijf, maar Van Hooydonck dichtte de kleine bres en ging er vervolgens zelf vandoor. Mohoric moest zich dubbelvouwen om te volgen, maar kraakte niet.

Benoot schenkt Jumbo-Visma nieuwe klassiekerzege

En Van der Hoorn? De Nederlander bekeek het allemaal vanop de laatste rij en liet zich telkens weer meedrijven. De renner van Intermarché-Circus-Wanty leek ook te gokken op de sprint, maar Benoot had andere plannen. De Belg had in de slotkilometer nog een laatste demarrage in huis en dit bleek de juiste move. Wellens kon het gaatje niet meer dichtfietsen, keek achterom, maar ook Van der Hoorn en Mohoric waren niet meer bij machte om naar Benoot te rijden. Die laatste pakte zo een mooie voorsprong en kwam juichend over de streep, voor zijn ploegmaat Van Hooydonck en Mohoric.