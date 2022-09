Alpecin-Deceuninck met Mathieu van der Poel in Izegem Koerse

Mathieu van der Poel zal donderdag in actie komen tijdens Izegem Koerse, zo heeft zijn ploeg Alpecin-Deceuninck laten weten via social media. De Nederlander hoopt in de nationale profkermiskoers weer wat extra wedstrijdprikkels op te doen richting het WK in Wollongong, Australië.

Van der Poel hoopt over iets minder dan drie weken een gooi te doen naar de wereldtitel, maar kent een atypische aanloop richting de mondiale titelstrijd. Voor Van der Poel was het geen optie om via de Canadese klassiekers of de Tour of Britain toe te werken naar het WK, aangezien zijn ploeg er niet aan de start staat. De 27-jarige renner hoopt zich nu via een andere, alternatieve weg klaar te stomen voor de wegkoers in Wollongong.

De coureur van Alpecin-Deceuninck reed na zijn opgave in de Tour de France nog maar twee koersen: de Druivenkoers en de Stadsprijs van Geraardsbergen. Die laatste koers wist hij winnend af te sluiten. In Izegem Koerse, een nationale profkermiskoers in het West-Vlaamse Izegem die sinds 1968 wordt georganiseerd, hoopt hij weer wat extra competitieritme op te doen.

Zijn ploeg rekent donderdag ook op David van der Poel, Dries De Bondt, Simon Dehairs, Ayco Bastiaens, Edward Planckaert, Guillaume Van Keirsbulck, Senne Leysen en Julien Vermote. Vorig jaar ging de zege naar Gerben Thijssen, voor Lionel Taminiaux en de Noor Torstein Traeen.