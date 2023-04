Alpecin-Deceuninck met Kragh Andersen en herstelde Quinten Hermans in Waalse Pijl

Quinten Hermans zal aan de start staan van de Waalse Pijl. De puncheur moest de Amstel Gold Race nog aan zich voorbij laten gaan vanwege ziekte, maar is nu weer voldoende hersteld om te koersen. Ook Søren Kragh Andersen zit in de selectie van Alpecin-Deceuninck.

Hermans werd vorige week woensdag nog elfde in de Brabantse Pijl, maar kampte in aanloop naar de Amstel Gold Race met een infectie van de bovenste luchtwegen. Hij liet de Nederlandse klassieker daarom schieten. “Ik neem beter wat extra rust, in de hoop fit aan de start te staan van de twee Ardennenklassiekers”, klonk het toen. Nu blijkt dat de 27-jarige renner er inderdaad alweer bij kan zijn in de Waalse Pijl.

Kragh Andersen reed de Amstel Gold Race wel, maar kon daar geen potten breken. De Deen eindigde als veertigste, op meer dan zes minuten van winnaar Tadej Pogacar. Naast Hermans en Kragh Andersen, zullen ook Tobias Bayer, Robbert Stannard, Fabio Van den Bossche, Jimmy Janssens en Jason Osborne de Waalse Pijl rijden voor Alpecin-Deceuninck.

