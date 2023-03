Alpecin-Deceuninck met Groves en ambitieuze De Bondt in Nokere Koerse

Kaden Groves zit in de selectie van Alpecin-Deceuninck voor Nokere Koerse. De Australische sprinter stond niet op de oorspronkelijke startlijst, maar doet woensdag dus weldegelijk mee aan de semiklassieker. Het Belgische WorldTour-team heeft daarnaast nog enkele ijzers in het vuur, waaronder Dries De Bondt.

Groves maakte deze winter de overstap vanaf BikeExchange-Jayco, maar kwam er in de eerste maanden van het nieuwe jaar nog niet echt aan te pas. Zowel in de Santos Tour Down Under als Parijs-Nice sprintte hij één keer naar een negende plaats. In Kuurne-Brussel-Kuurne werd hij veertiende.

De Bondt met ambitie

Alpecin-Deceuninck zou het in Nokere Koerse ook over een andere boeg kunnen gooien, want met onder meer Xandro Meurisse en Dries De Bondt heeft het ook renners in huis die graag het offensief kiezen. Die laatste heeft zeker ambities, laat hij weten in gesprek met Het Nieuwsblad. “Ik kende een goede winter en de vorm staat ook op punt, maar voorlopig kan ik dat nog niet aantonen met resultaten. Met Nokere Koerse en de GP Denain komen er nu twee koersen aan die me moeten liggen”, aldus De Bondt.

De 31-jarige renner zegt dat Alpecin-Deceuninck in Nokere Koerse mogelijk voor hem gaat rijden. “Ik bewees in Drenthe maar ook al in de andere voorjaarskoersen dat ik er klaar voor ben. (…) In Nokere durf ik zelfs in een massaspurt mijn kans te gaan tegen de toppers. Ik ben helemaal niet bang voor een sprint op de kasseien. De uitdaging wordt wel om me goed te positioneren in aanloop naar de sprint. Het vernieuwde parcours biedt trouwens ook perspectieven om een massasprint te ontlopen.”

Naast Groves, Meurisse en De Bondt, staan ook Ayco Bastiaens, Tobias Bayer, Alexander Krieger en Timo Kielich aan het vertrek voor de ploeg van de gebroeders Roodhooft.

Selectie Alpecin-Deceuninck voor Nokere Koerse (15 maart):

Ayco Bastiaens

Tobias Bayer

Dries De Bondt

Kaden Groves

Xandro Meurisse

Timo Kielich

Alexander Krieger