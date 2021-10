Alpecin blijft tot zeker eind 2025 titelsponsor van Alpecin-Fenix

Sponsor Alpecin en ProTeam Alpecin-Fenix, de ploeg van onder anderen Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en Tim Merlier, hebben hun partnerschap met vier jaar verlengd, tot eind 2025. Het Duitse shampoomerk behoudt zijn positie als eerste titelsponsor van het team.

Alpecin wil de ploeg blijven ondersteunen in haar voortdurende ontwikkeling. In de komende jaren wil het team van de broers Philip en Christoph Roodhooft zijn activiteiten in het wegwielrennen, het mountainbiken en het veldrijden voortzetten en tegelijkertijd zijn recente intrede in gravelracing en eSports versterken. “Twee jaar geleden waren we blij dat we Alpecin konden overtuigen om aan boord te stappen in ons jonge project. Vandaag zijn we erg trots dat we, ondanks de voor iedereen uitdagende tijden, aan Alpecin hebben kunnen tonen dat we het vertrouwen waard waren”, laat Philip Roodhooft in een perscommuniqué weten.

“Het bedrijf heeft ons laten groeien door ons budget uit te breiden, maar nog meer door in onze multidisciplinaire aanpak vertrouwen te hebben. Samen met Alpecin en onze andere partners hebben we laten zien dat het mogelijk is om een succesvolle wielerploeg te runnen zonder een van de WorldTour-licenties te hebben. Onze gezamenlijke reis zal nog zeker vier jaar duren. We hebben tot nu toe een succesvol seizoen achter de rug, maar we zijn ons ervan bewust dat we ons moeten blijven ontwikkelen om succesvol te blijven. De steun van Alpecin biedt ons een belangrijke stabiliteit die deze verdere groei zal vergemakkelijken”, aldus Roodhooft.

Na partnerschappen met de WorldTeams Giant-Alpecin en Katusha-Alpecin sloeg Alpecin vorig jaar een nieuwe weg in. “We hebben bewust besloten om deze samen met Alpecin-Fenix en de speciale focus op de drie disciplines cross, MTB en weg vorm te geven”, zegt Eduard Dörrenberg van het shampoomerk. “De licentie was voor ons niet doorslaggevend, maar de sfeer, de filosofie, de visie en het fantastische werk van het team. Na twee jaar van gemeenschappelijke ontwikkeling kijken we nu uit naar de volgende stap in de komende jaren en vele gezamenlijke succesmomenten met internationale uitstraling.”