Aloïs Charrin wint zesde etappe Giro d’Italia U23

Frans dagsucces in de Giro d’Italia U23: Aloïs Charrin heeft namelijk de zesde etappe van de Italiaanse rittenkoers op zijn palmares mogen bijschrijven. Na 176 kilometer kwam de Fransman van Swiss Racing Academy als eerste over de streep in San Pellegrino Terme na een geslaagde aanval in de slotkilometer.

In de langste etappe van de Giro d’Italia U23 lag slechts een noemenswaardige hindernis. De top van de Selvino (tweede categorie) lag op net geen twintig kilometer van de meet. Ver daarvoor kwam klassementsleider Juan Ayuso even in de problemen, maar meer dan een storm in een glas water bleek het niet.

Voor het aanvalswerk tekenden Aaron Van der Beken (Lotto Soudal U23), Gabriele Petrelli (Cycling Team Friuli ASD), Marijn van den Berg (Groupama-FDJ CT), Emanuele Ansaloni, Andrea Cantoni (#inEmiliaRomagna), Jesus Peña (Colombia Tierra de Atletas), Jarrad Drizners (Hagens Berman Axeon), Eric Paties (Work Service Dynatek Vega), Manuel Belloni (Gallina Colosio Ecotek), Anthon Charmig (Uno-X Dare Development Team), Ben Turner (Trinity Racing), Alessandro Verre (Team Colpack Ballan) en Marco Frigo (SEG Racing Academy).

Deze groep vluchters kreeg anderhalve minuut, maar aan de voet van de Selvino waren daar nog maar twintig seconden van over. Ansaloni was de sterkste van de koplopers, maar ook hij werd voor de top van de beklimming weer tot de orde geroepen.

Asbjorn Hellemose (Velo Club Mendrisio) probeerde het in het laatste deel van de klim, maar in de afzink werd de aanval van de Noor teniet gedaan. De aanval van Charrin in de ultieme slotfase was wel succesvol. Hij zou het pelotonnetje enkele seconden voorblijven. In dat groepje bevond zich ook Ayuso. In het tweede deel van de wedstrijd kwam hij niet meer in de problemen. Hij behield dan ook zijn roze leiderstrui.