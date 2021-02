Almeida ziet kansen op Jebel Hafeet: “Het gat met Pogacar is klein”

João Almeida heeft een goede uitgangspositie gecreëerd voor zichzelf in aanloop naar de eerste bergetappe van de UAE Tour. De kopman van Deceuninck-Quick-Step is na een sterke tijdrit de naaste belager van klassementsleider Tadej Pogačar, op vijf seconden achterstand. “Ik sta in een geweldige positie”, aldus Almeida.

Met een zesde plaats in de daguitslag gaf de Portugees slechts zes seconden toe op Pogačar, toch wel de topfavoriet om de UAE Tour te winnen. In het klassement is het verschil maar vijf tellen in het voordeel van de Sloveen. “Ik heb een goede tijdrit gereden, daar kan ik heel blij mee zijn. Het was kort maar heel krachtig, ik wist niet wat ik ervan moest verwachten”, legt Almeida uit.

Almeida keek met een schuin oog al naar het klassement. “Het ging om die tijdsverschillen, en het gat tussen Pogačar en mij is best wel klein. We staan heel dicht bij elkaar en ik sta in een geweldige positie voor de koninginnenrit”, aldus de talentvolle klimmer. “Maar ik heb Jebel Hafeet nog nooit gereden. Dat is een klein nadeel, maar gaat niet veel verschil maken.”

Al met al kijkt Almeida uit naar de strijd op Jebel Hafeet van dinsdag. “Het gaat sowieso niet makkelijk zijn. We hebben ook nog een lange dag voor de boeg, voordat we de klim bereiken. Laten we op het beste hopen”, blikt hij vooruit.