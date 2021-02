Filippo Ganna wint tijdrit UAE Tour, Tadej Pogačar nieuwe leider

Filippo Ganna heeft zijn favorietenrol in de individuele tijdrit van de UAE Tour waargemaakt. In de proef over dertien kilometer zette de Italiaan de snelste tijd op de klokken. Tadej Pogačar nam de leiderstrui over.

Op voorhand was het al een veelbesproken dag in de UAE Tour. Na een positieve coronatest bij een van de stafleden, besloot Alpecin-Fenix de hele ploeg uit de ronde te halen. Daardoor ging ook Mathieu van der Poel, winnaar van de openingsetappe, niet meer van start. David Dekker, die in de eerste rit achter de Nederlandse kampioen als tweede over de streep was gekomen, werd zo de nieuwe drager van het rood in de tijdrit.

Voor deze tweede etappe was een biljartvlak parcours van dertien kilometer uitgetekend op het opgespoten eiland Al Hudayriyat. Op papier was dit een rit voor pure specialisten die in staat zijn om een enorme versnelling rond te draaien. Het was vlak, vlakker, vlakst en onderweg waren er nauwelijks bochten of andere verraderlijke punten. Vooraf was dan ook de grote vraag wie Filippo Ganna, de regerende wereldkampioen tijdrijden, van de winst zou houden.

Ganna, die met twee etappezeges in de Ster van Bessèges al een goede vorm liet zien, stelde niet teleur. De Italiaanse hardrijder klokte af na 13:56 minuten (goed voor een gemiddelde van 55,9 per uur) en was daarmee veertien seconden sneller dan Stefan Bissegger, die sinds het begin van de tijdrit lange tijd de snelste was. Na Ganna moesten weliswaar nog veertien renners binnenkomen, maar de wereldkampioen wist als enige sneller dan veertien minuten te rijden.

Pogačar pakt de rode trui

Dan was er nog de strijd om de rode trui, waarbij met name naar João Almeida en Tadej Pogačar, na het wegvallen van Van der Poel de nummers drie en vier in het klassement, werd gekeken. De regerende Tourwinnaar van UAE Emirates moest een seconde goedmaken en was bij het eerste tussenpunt al acht tellen sneller dan de voormalige rozetruidrager. Aan de streep bleek Almeida iets te zijn ingelopen, maar het was Pogačar die de leiderstrui van Dekker overnam.