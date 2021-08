Almeida na tweede ritzege in Polen: “Ik kon rustig in de groep afwachten”

João Almeida gaat na vier etappes aan de leiding in de Ronde van Polen. De Portugees boekte gisteren alweer zijn tweede ritzege door in Bukowina Tatrzańska af te rekenen met Matej Mohoric en Andrea Vendrame. Almeida was na afloop erg te spreken over zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step.

De Belgische formatie besloot op de vier kilometer lange slotklim naar resort Bukowina Tatrzańska al vroeg de knuppel in het hoenderhok te gooien. Met Rémi Cavagna en Mikkel Frølich Honoré gingen twee renners van Deceuninck-Quick-Step in de aanval. “Op de slotklim maakten Rémi en Mikkel een mooie move”, vertelde Almeida na de podiumceremonie.

“De anderen werden zo in het defensief gedrongen om het gat te dichten. Dat hielp mij heel erg, want ik kon rustig in de groep afwachten totdat ik mijn versnelling kon plaatsen. Het was een zware rit, maar de ploeg hielp me veel en daarvoor wil ik ze heel erg bedanken.”

De 23-jarige Almeida, die in het algemeen klassement nu acht seconden voorsprong heeft op naaste belager Mohoric, mag vandaag weer aan de bak. De renners krijgen in rit vijf opnieuw een lastig parcours voorgeschoteld. “Vandaag wacht opnieuw een zware rit, we gaan onszelf opnieuw tonen met dezelfde teamspirit en motivatie”, klinkt het vol vertrouwen.