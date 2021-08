Almeida heeft de smaak te pakken in Ronde van Polen: Portugees boekt tweede ritzege

João Almeida is opnieuw succesvol gebleken in de Ronde van Polen. De Portugees van Deceuninck-Quick-Step bleek in de vierde etappe naar Bukowina Tatrzańska over de sterkste sprint bergop te beschikken. De leider in de wedstrijd versloeg dit keer Matej Mohoric en Andrea Vendrame.

Na de sprinterskans van gisteren was de vierde etappe van de Ronde van Polen er weer een voor de heuvelspecialisten en de klimmers. De rit voerde de renners naar Bukowina Tatrzańska en dan weten de doorgewinterde wielerfans wel hoe laat het is. De eerste échte bergrit van deze ronde ging onder meer over de klim van Łapszanka (4 km à 5,4%, met een stijging tot 15,9%) en kende zijn besluit op een slotklim van goed vier kilometer, met in het begin een maximale hellingsgraad van ruim 14%.

Hermans en Theuns in de aanval

Met leider João Almeida op de eerste rij, werd het peloton omstreeks 14.45 uur op gang geschoten. Na een onstuimige openingsfase, waarin verschillende renners probeerden om weg te komen, wisten zes renners een interessante voorsprong te vergaren. De namen? Attila Valter (Groupama-FDJ), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert), Lary Warbasse (AG2R Citroën), Adrian Banaszek en Marco Canola (Gazprom-Rusvelo) reden op een gegeven moment vier minuten voor het peloton uit. Hermans liet zich echter al snel weer inlopen door het peloton.

De voorsprong bleef in de daaropvolgende kilometers schommelen rond de drie minuten, maar in het peloton was er allerminst sprake van paniek. Toch hadden de klassementsteams nog een hele kluif met het opnieuw inrekenen van de koplopers. Banaszek moest op een gegeven moment zijn medevluchters laten gaan, maar Valter, Theuns, Canola en Warbasse hadden duidelijk nog wat over en hielden het tempo strak richting de beklimming van Łapszanka, met zijn top op elf kilometer van de streep.

Valter gaat er alleen vandoor, favorieten wachten op slotklim

Op de klim van Łapszanka, met percentages tot ver boven de tien procent, bleek Valter over de beste klimmersbenen te beschikken. De jonge Hongaar, die eerder dit jaar in de Giro d’Italia al drie dagen mocht pronken in de roze leiderstrui, reed weg van zijn overgebleven vluchtkompanen Canola en Warbasse en kwam als eerste boven op de voorlaatste klim van de dag. In het stevig gedecimeerde peloton, dat inmiddels op een halve minuut reed, was het nog vergeefs wachten op een versnelling.

Met nog 6,5 kilometer te gaan kwam er dan toch een einde aan het avontuur van Valter, die nog werd ingerekend voor het begin van de slotklim naar het resort van Bukowina Tatrzańska. Leider Almeida, Diego Ulissi, thuisfavoriet Michal Kwiatkowski en Dylan Teuns… Ze begonnen allemaal van op de eerste rij aan de laatste en beslissende klim van deze etappe. Deceuninck-Quick-Step nam vrijwel meteen de koers in handen door enkele renners in de aanval te sturen: eerst Rémi Cavagna, gevolgd door Mikkel Frølich Honoré.

Almeida heeft de smaak te pakken

Cavagna bleek een springplank voor de explosieve Honoré, die met nog twee kilometer te gaan alleen voorop reed. De Deen, die twee weken geleden nog zijn goede vorm etaleerde met een derde plaats in de Clásica San Sebastián, kreeg echter weinig ruimte van de troepen van UAE Emirates. Die laatste ploeg nam het commando voor de rappe Ulissi, maar eerst moest Honoré nog worden teruggepakt. Dat lukte uiteindelijk in de laatste kilometer, maar toch wist een renner van Deceuninck-Quick-Step de etappe te winnen.

Almeida bleek namelijk over de beste punch te beschikken in de laatste honderden meters. Waar het in de rit naar Przemyśl nog een dubbeltje op zijn kant was met Ulissi, boekte de Portugees vandaag een afgetekende overwinning. Mohoric werd op gepaste afstand tweede, voor Vendrame, Kwiatkowski en Dion Smith. De jonge Ben Tulett eindigde knap als zevende, Quinten Hermans kwam als tiende over de meet. In het algemeen klassement loopt Almeida nu wat verder uit op Mohoric en Ulissi.