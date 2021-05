Almeida grote verliezer vierde rit Giro d’Italia: “Het was mijn dag niet”

João Almeida lijkt zijn klassementsambities na de vierde etappe van de Giro d’Italia al te kunnen opbrengen. De Portugees verloor meer dan vier minuten op de andere favorieten en hij kukelde dan ook uit de top van het klassement. “Het was mijn dag niet”, kijkt hij op Instagram gelaten terug op de zware etappe naar Sestola.

Almeida reed vorig jaar twee weken in de roze trui en de Portugees werd knap vierde in het eindklassement van de Ronde van Italië. Na de vierde etappe van de Giro lijkt een herhaling ver weg. De 22-jarige Portugees zien we in het klassement terug op plaats 42, op dik vier minuten van Aleksandr Vlasov, voorlopig de hoogst geklasseerde ronderenner.

“Het was mijn dag niet, maar het is altijd een plezier om deel uit te kunnen maken van deze groep. Ik heb me toch geamuseerd”, stelt Almeida. “Het is nog ver tot Milaan en ook dit is wielrennen: soms gaat het goed, soms helemaal niet. Bedankt aan iedereen die me ook in de moeilijke momenten steunt.”

