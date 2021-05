Remco Evenepoel beperkt schade: “Lang geleden dat ik die korte en intense inspanningen deed”

Interview

Bij Deceuninck-Quick-Step is het dilemma van de kopman opgelost. Joao Almeida had volgens ploegleider Klaas Lodewyck een slechte dag en verloor meer dan vier minuten op de favorieten. Remco Evenepoel verloor een tiental seconden en daar kon de jonge Belg mee leven.

Dat het een loodzware dag was door de weersomstandigheden, vertelde Remco Evenepoel na de etappe. “Vooral de finale was echt zwaar. Ik voelde dat ik dit lang niet gedaan heb, die korte en intense inspanningen. Ik wilde ook de favorieten niet volgen om daarna te ontploffen. Ik koos ervoor om de schade te beperken en dat is goed gelukt, denk ik.”

Evenepoel verloor uiteindelijk elf seconden op Bernal, Landa, Carthy, Vlasov en Cicconi. “Niets om over te klagen. Ook de ploegmaats hebben hun werk prima gedaan door me zo lang mogelijk bij te staan. Alleen moet mijn lichaam nog wennen aan deze omstandigheden. Maar ik ben tevreden.”

Medekopman Almeida reageerde nog niet, maar ploegleider Klaas Lodewyck gaf aan dat de Portugees gewoon een hele slechte dag had. “Maar met Remco doen we mee vooraan. In het roze pakken waren we niet echt geïnteresseerd. Dat hadden we vooraf ook gezegd. Het wordt nu doel goed te herstellen en hopen dat we morgen een rustige dag kennen. We zien dan wel wat de volgende weken mogelijk is met Remco.”