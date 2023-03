Almeida en Yates voeren UAE Emirates aan in Ronde van Catalonië

João Almeida voert komende week de selectie van UAE Emirates aan. Het WorldTeam uit het Midden-Oosten geeft aan dat de Portugees het speerpunt is in de selectie met ook sterke klimmers als Adam Yates (winnaar in 2021) en Marc Soler.

“Ik kijk heel erg uit naar deze wedstrijd”, aldus Almeida, die vorige week tweede werd in Tirreno-Adriatico achter Primož Roglič. “Het wordt een zware week, zoals dat typisch is in de Ronde van Catalonië, maar ik hoop mee te doen met de beste renners. Onze ploeg is heel sterk, dus we hebben meerdere opties. Maar ons doel is om te strijden voor ritzeges en het algemeen klassement.”

George Bennett, Rafal Majka, Finn Fisher-Black en Ivo Oliveira maken het zevental van UAE Emirates rond in de Catalaanse ronde, die maandag 20 maart van start gaat. Twee dagen later rijdt het team met sprinters Pascal Ackermann en Juan Sebastián Molano de Classic Brugge-De Panne.