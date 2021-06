Allan Peiper: “Concurrentie voert psychologische oorlog tegen Tadej Pogacar”

Interview

Het Criterum du Dauphiné wordt ook wel de kleine Tour de France genoemd. Vele jaren was het voor de meeste Tour-favorieten dé ultieme test richting de Ronde van Frankrijk. De twee grote rivalen van de afgelopen editie van de Tour de France, Tadej Pogačar en Primož Roglič, mijden de Dauphiné dit jaar en bereiden zich voor via respectievelijk de Ronde van Slovenië en een langere hoogtestage in Tignes. Allan Peiper, ploegleider van UAE Emirates, bekijkt in de Auvergne-Rhône Alpes de concurrentie nauwgezet.

Word je in dit Criterium du Dauphiné veel wijzer voor de Tour de France?

“Niet echt. Natuurlijk maakt INEOS Grenadiers opnieuw een sterke indruk. Veel ploegen zijn hier echter niet met hun sterkste formatie. De meesten hebben hun ploeg verdeeld over meerdere voorbereidingswedstrijden, terwijl Primož Roglič voor een trainingskamp op hoogte heeft gekozen. Ik denk niet dat deze Dauphiné een beeld geeft voor wat we in de Tour de France kunnen verwachten.”

Mist Tadej Pogačar nu niet een graadmeter om te zien hoe hij ervoor staat tegenover diverse andere Tour-favorieten?

“We hebben gekeken naar zijn programma. Zijn voorjaar was super met overwinningen in de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en Luik-Bastenaken-Luik. Dat geeft aan dat hij twee maanden op topniveau heeft gepresteerd. Vervolgens heeft hij enige rust ingelast om daarna zijn conditie op te bouwen richting de Tour de France. Dat is een heel proces. Door de lange periode in het voorjaar waar hij op een heel hoog niveau stond, beseften we dat die rustperiode heel belangrijk was. Maar ook de verkenningen van ritten en een hoogtestage zijn richting de Tour essentieel. Daarom hebben we de keuze gemaakt om hem de Ronde van Slovenië te laten rijden die pas volgende week woensdag van start gaat. Dat geeft hem een beetje meer ademruimte na Luik.”

De concurrentie, met name Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers, zijn heel nadrukkelijk bezig om Tadej Pogačar als dé superfavoriet voor de Tour te betitelen.

“Dat mag. Tadej is ook dé favoriet, want hij won vorig jaar de Tour de France. Verder is hij in mijn ogen de meest succesvolle toprenner van dit jaar tot dusver. Iedereen begint echter bij Le Grand Départ in Brest op nul en in de Tour kun je heel veel op je pad tegenkomen. Als je als superfavoriet start, geeft dat je geen enkele garantie dat je opnieuw het geel naar Parijs kunt brengen. Ik denk dat de andere ploegen vooral bezig zijn met een psychologische oorlogsvoering tegen Tadej.”

Heeft Pogačar dit voorjaar al bewezen dat hij met die druk om kan gaan?

“Ik vind van wel. In de koersen die hij gewonnen heeft, waren ook al veel ogen op hem gericht. Daarbij wordt hij in de komende Tour de France omringd door een veel sterkere ploeg van vorig jaar. De ploeg moet op het niveau zijn dat ze de belangen van Tadej kunnen verdedigen. Daar heb ik vertrouwen in.”

Hoe verhoudt jullie Tour-ploeg zich tegenover INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma?

“INEOS Grenadiers is al tien jaar dé topploeg. Zij hebben tegenover ons een enorme voorsprong in de opbouw van kennis en vertrouwen in wat ze kunnen als ploeg in het hooggebergte. Die ervaring hebben wij nog niet. Tadej won vorig jaar de Tour, maar wij hebben geen enkel moment zijn positie in het klassement moeten verdedigen. Dat is het grote verschil tegenover onze ploeg en INEOS. Jumbo-Visma heeft vorig jaar bewezen dat ze Primož Roglič ook perfect kunnen omringen. Zij waren toen veruit de sterkste ploeg in de Tour. We hebben vorig jaar echter ook gezien dat dit ook geen garantie geeft voor de eindzege. Uiteindelijk moet de kopman het zelf op de bepalende momenten doen.”

