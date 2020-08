Alexandre Geniez is de volgende aanwinst voor Total Direct Energie donderdag 6 augustus 2020 om 19:18

Total Direct Energie is druk bezig om zich te versterken voor aankomend seizoen. De Franse ploeg wist afgelopen zondag al Pierre Latour aan te trekken, maar nu heeft ook Alexandre Geniez een tweejarig contract getekend bij de formatie van manager Jean-René Bernaudeau.

De 32-jarige Geniez koerst sinds 2017 voor AG2R La Mondiale, nadat hij eerder jarenlang uitkwam voor Skil-Shimano en FDJ. Hij was drie jaar geleden uitermate succesvol met ritzeges in de Tour Cycliste International La Provence en de Tour de l’Ain en een prestigieuze zege in Tre Valli Varesine.

Een jaar later boekte hij weer de nodige successen met winst in de Grand Prix Cycliste la Marseillaise, de eindzege in de Tour Cycliste International La Provence en dagsucces in de Vuelta a España. Zijn laatste overwinning dateert van vorig jaar, toen hij de beste was in de tweede etappe van de Tour de l’Ain.

Geniez voelt dat het tijd is voor verandering, zo laat hij weten in een persbericht. “Het feit dat de ploeg interesse in mij heeft, is een teken van vertrouwen. Dat is fantastisch. Ik weet dat ik met mijn ervaring een toegevoegde waarde kan zijn. Ik ben klaar om de kopmannen bij te staan, maar ik ben ook een renner die graag agressief koerst.”