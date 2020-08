Pierre Latour voor twee jaar naar Total Direct Énergie zondag 2 augustus 2020 om 18:36

AG2R La Mondiale raakt Pierre Latour kwijt aan Total Direct Énergie. Teambaas Jean-René Bernaudeau bevestigt aan L’Equipe dat de 26-jarige Latour de komende twee jaar voor zijn ploeg rijdt. Daarnaast heeft hij een optie voor een extra jaar bedongen.

De ploeg haalt met Latour een van de beste renners van Frankrijk binnen. “Iedere keer wanneer ik mijn team wil versterken, kijk ik welke renners er vrij zijn. Dat zijn er in het algemeen niet veel. Zodra ik de naam van Pierre Latour voorbij zag komen, heb ik daar direct een prioriteit van gemaakt. We hebben ook contact gehad met Romain Bardet, maar daar is niets uit voort gekomen”, geeft hij toe.

Bernaudeau is blij met zijn nieuwe aanwinst. “Hij is het soort renner dat wij missen na het stoppen van Thomas Voeckler en het vertrek van Pierre Rolland”, legt Bernaudeau uit. “We hoeven geen team om hem heen te bouwen. We hebben alles in huis om hem te laten excelleren. Hij is een eersteklas versterking en kan de vacature die open stond invullen”, geeft hij aan.

Latour kwam sinds 2015 uit voor AG2R La Mondiale. Hij won namens de ploeg een rit in de Vuelta van 2016 en werd twee keer Frans kampioen tijdrijden. In 2018 werd hij 13e in het eindklassement van de Tour de France en won hij daarnaast het jongerenklassement.