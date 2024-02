Nick Doup • zaterdag 24 februari 2024 om 13:10 zaterdag 24 februari 2024 om 13:10

Alex Molenaar mee bergop met Vingegaard en Bernal: “Blijf strijden om weer prof te worden”

Video Alex Molenaar was vrijdag dé verrassing van de dag in O Gran Camiño. De 24-jarige Nederlander met een Spaanse moeder, uitkomend voor het kleine Illes Balears Arabay, schoof in de tweede etappe mee in de vlucht van de dag en bleef het langst vooruit. Hij kon op de slotklim zelfs even aanhaken bij Jonas Vingegaard en Egan Bernal. “Dat was heel mooi”, blikt hij terug. Uiteindelijk gingen die Tourwinnaars te hard, maar Molenaar werd nog wel zesde in de rit.

“Ik had supergoede benen en was de beste van de ontsnapping, maar helaas was het gat net te klein. Ik heb zeker gedacht aan de ritzege. Ik wilde er vol voor gaan, maar helaas lukte het niet”, aldus Molenaar. “Ik zag Vingegaard al komen en wilde mee in zijn wiel. Ik heb nog een stukje mee kunnen rijden, maar moest er toch af. Ik voelde mij echt nog goed, maar zijn tempo lag veels te hoog. Daarna kon ik nog wel het sprintje daarachter winnen.”

Uitgerekend de ochtend voor hij ten aanval trok en verrassend in het wiel dook bij een gedreven Vingegaard en Bernal, spraken we Molenaar al. Vooral om polshoogte te nemen. Hoe is het met hem? “Het gaat wel lekker, ik ben goed aan het seizoen begonnen en ik heb er zin in. Illes Balears Arabay is een nieuwe ploeg, het bevalt supergoed en met Lluis Mas bij de ploeg is er ook een goede structuur en veel ervaring”, zegt hij over de aanwezigheid van de oud-Movistar-renner als algemeen directeur.

Met die goede start van 2024 doelde Molenaar vooral op zijn vierde plaats in de openingsrit van de Ronde van Valencia. Vanuit de vroege vlucht leek hij derde te worden, maar Oier Lazkano kwam in extremis nog langszij, als enige vanuit het peloton. “Dat was wel jammer, maar ik was er wel tevreden mee. Ik heb een goede winter gedraaid en woon in Spanje, dat is ideaal voor het trainen. Die vierde plaats is ook een goede motivatie, dan weet je dat je de benen hebt om op dat niveau te kunnen presteren.”

‘Wil laten zien dat ik niveau heb om prof te zijn’

In Galicië liet hij dat andermaal zien, maar daarna neemt hij wat gas terug. “Ik rijd na O Gran Camiño even niets, tot de GP Miguel Indurain (eind maart, red.) en dan neem ik even rust. Daarna volgen nog koersen in Portugal, klassiekers in Frankrijk en de Ronde van Burgos”, legt hij uit. Ambitieus durft hij ook te zijn. “Een overwinning dit jaar zou natuurlijk mooi zijn.”

Nadat hij opviel bij Monkey Town-ABLOC maakte Molenaar in 2020 de stap naar het ProTeam van Burgos-BH. Daar moest hij na drie jaar vertrekken, ondanks een ritzege in de Tour de Langkawi aan het einde van dat jaar. Revanchegevoelens heeft hij niet. “Maar ik wil wel laten zien dat ik het niveau ervoor heb”, zegt de Nederlander met een Spaanse moeder. “Die ambitie om weer prof te worden is er nog steeds, daar ga ik voor.”

“Ik heb wel gesproken met profploegen afgelopen jaar, maar het is superlastig om een plekje te krijgen. Ik wil het dit jaar weer proberen. Soms is het ook mentaal lastig, maar je blijft toch hoop hebben en strijden. Uiteindelijk is wielrennen mijn passie en geniet ik er zeker van.”