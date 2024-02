vrijdag 23 februari 2024 om 17:18

Jonas Vingegaard maakt favorietenrol waar in eerste bergrit O Gran Camiño

Jonas Vingegaard heeft de eerste rit in lijn in O Gran Camiño met veel overmacht op zijn naam geschreven. De sterke Deen van Visma | Lease a Bike kwam alleen over de aankomst en is uiteraard ook de nieuwe leider.