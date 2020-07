Alex Aranburu maakt zich op voor Giro-debuut zondag 19 juli 2020 om 12:00

Alex Aranburu zal dit jaar voor het eerst aan de start staan van de Giro d’Italia, zo laat de Baskische puncheur weten aan Zikloland. De renner van Astana herbegint zijn seizoen in eigen land met de Ronde van Burgos.

De 24-jarige Aranburu, die voor de coronabreak al enkele keren in actie kwam namens zijn nieuwe werkgever Astana, zal veel in Italië koersen. Na de Ronde van Burgos neemt hij deel aan Milaan-Turijn, Milaan-San Remo, de Gran Piemonte en de Ronde van Lombardije. “Ik hou van Italiaanse wedstrijden, maar ik moet nog het nodige leren.”

“Ik hoop het vertrouwen van de ploegleiding terug te kunnen betalen, maar ik heb momenteel nog niet het niveau om mee te doen in Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije. Ik moet nog sterker worden en meer ervaring opdoen”, aldus Aranburu, die ook nog zal koersen in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali (onder voorbehoud) en Tirreno-Adriatico.

De aanvalslustige renner zal verder nog deelnemen aan de Spaanse kampioenschappen in de provincie Jaén en de Bretagne Classic. In oktober is het dan tijd voor zijn allereerste Giro d’Italia. “Ik zal vooral in dienst rijden van onze kopman Jakob Fuglsang, maar ik krijg misschien ook nog wel een kans in een overgangsetappe.”

Aranburu is pas bezig aan zijn eerste maanden bij Astana, maar hij heeft absoluut geen spijt van zijn overstap. “Ik voel me nu al heel erg thuis. De renners komen overal vandaan, maar er heerst een enorm goede vibe.”