Giro 2020: Astana trekt met Fuglsang en Vlasov naar Italië dinsdag 29 september 2020 om 19:23

Astana heeft zijn selectie voor de Giro d’Italia op papier. De Kazachse formatie zet vol in op een goed klassement. Jakob Fuglsang zal als kopman beginnen aan de Italiaanse ronde, maar de ploeg rekent ook op de zeer beloftevolle Aleksandr Vlasov.

Fuglsang kiest dit jaar resoluut voor de Ronde van Italië. De 35-jarige Deen hoopt komende maand mee te doen om de eindzege in een grote ronde en zal in de bergen kunnen rekenen op steun van onder meer Vlasov en Miguel Ángel López. Fuglsang is uitstekend op dreef in 2020, zo won hij al de Ruta del Sol en de Ronde van Lombardije.

Op het WK in het Italiaanse Imola liet de ervaren Fuglsang zien klaar te zijn voor de Giro. De klimmer eindigde als vijfde in de wegrit. Zijn jongere ploeggenoot Vlasov is een dark horse voor het Giro-klassement. Hij won dit jaar al de Mont Ventoux Challenge en de Giro dell’Emilia, werd derde in de Ronde van Lombardije en vrij recent nog vijfde in Tirreno-Adriatico.

López, die in de Ronde van Frankrijk nog werd uitgespeeld als klassementskopman, zal in de Giro in dienst rijden van Fuglsang en Vlasov. Ook klimmer Óscar Rodríguez, de rappe Fabio Felline, hardrijder Manuele Boaro en de Kazachen Vadim Pronskiy en Yuriy Natarov hebben de Giro-selectie gehaald.

Selectie Astana voor Giro d’Italia (3-25 oktober)

Manuele Boaro

Fabio Felline

Jakob Fuglsang

Miguel Ángel López

Yuriy Natarov

Vadim Pronskiy

Óscar Rodríguez

Aleksandr Vlasov