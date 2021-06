Alessio Bonelli zegeviert in derde etappe Giro U23

De vluchters zijn vandaag uit handen gebleven van het peloton in de Baby Giro. Alessio Bonelli bleek in Cesenatico de snelste vluchter te zijn voor Luca Colnaghi en Andrea Cervellera. Juan Ayuso behield zijn leiderstrui.

De derde etappe in de Giro d’Italia kende onderweg twee beklimmingen van derde categorie, een beklimming van tweede categorie en een beklimming van eerste categorie, maar verschillen tussen de favorieten werden er niet verwacht. Dat kwam omdat de laatste 45 kilometer van de etappe vlak of zelfs in dalende lijn waren.

Acht vluchters roken door het glooiende parcours hun kansen. Het waren Luca Colnaghi (UC Trevigiani Campana Imballaggi), Unai Iribar (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi), Andrea Cervellera (Petroli Firenze-Hopplà-Don Camillo), Manuele Tarozzi (#InEmiliaRomagna), Andrea Mifsud (Swiss Racing Academy), Davide Bauce (Gallina Colosio Ecotek), Michael Belleri, Alessio Bonelli (Biesse Arvedi) en Laurent Rigollet (Lan Service-Granmonferrat).

Mifsud alleen vooruit

Zij wisten hun voorsprong op de beklimmingen op te bouwen tot drie minuten. Op de laatste beklimming van de dag, de Barbotto, ging het voor de 22-jarige Mifsud niet hard genoeg. De renner van de Swiss Racing Academy wist razendsnel een voorsprong van anderhalve minuut op de overige vluchters te pakken.

Met nog twintig kilometer te gaan zag het er goed uit voor de Fransman. Met een voorsprong van veertig seconden op de vluchters en twee minuten op het peloton leek de grootste bedreiging te komen van de rappe mannen in het peloton, maar niets bleek minder waar.

Achtervolgers halen Mifsud bij, Bonelli wint

In de slotkilometers werd hij bijgehaald door de zeven achtervolgers, waarna we in Cesenatico gingen sprinten. De 19-jarige Bonelli bleek daarin over de snelste benen te beschikken door met de zege aan de haal te gaan. Colnaghi werd tweede, Cervellara derde.