Alessandro De Marchi zet carrière voort bij BikeExchange-Jayco

Alessandro De Marchi heeft een ploeg gevonden voor 2023. De 36-jarige Italiaan, die de afgelopen twee jaar voor Israel-Premier Tech reed, liet enkele weken geleden weten dat hij moeite had om ergens een nieuw contract te tekenen, maar inmiddels is hij rond met BikeExchange-Jayco. Hij heeft zich voor één jaar verbonden aan het Australische team.

“Allereerst moet ik toegeven dat ik heel trots ben om een aanbod te krijgen van zo’n geweldig team op zo’n moeilijk moment in mijn carrière”, zegt De Marchi in een persbericht van zijn toekomstige ploeg. “Dit seizoen is niet mijn beste geweest, maar om dit nieuwe aanbod te krijgen, geeft me veel motivatie voor 2023. Ik heb erg veel zin om te beginnen aan dit nieuwe avontuur. Het zal een belangrijk jaar voor me zijn om te laten zien dat ik nog steeds een sterke renner ben. Een van mijn voornaamste taken zal het meebrengen en gebruiken van mijn ervaring zijn, die ik in de laatste tien jaren als prof heb opgebouwd.”

“BikeExchange-Jayco ziet eruit als een heel professionele structuur met een sterk werkethos, maar tegelijk is het een vriendelijke omgeving. dat geeft iedereen de kans om op de beste manier te werken. Uiteraard met de druk om te presteren, maar met de juiste houding. Ik kijk er naar uit om hier deel van uit te maken. Voor 2023 zijn er veel veranderingen in het team. Er komt veel jong talent bij, maar gecombineerd met ervaren renners zoals ikzelf. Dus ik zal er alles aan doen om de nieuwe generatie te ondersteunen, zodat ze de beste mogelijke atleten kunnen worden.”

De Marchi is de laatste aanwinst van BikeExchange-Jayco voor 2023. Eerder maakte het team de komst van onder anderen Zdeněk Štybar, Eddie Dunbar, Lukas Pöstlberger, Chris Harper en Filippo Zana bekend. Kaden Groves verruilt de Australische ploeg dan weer voor Soudal-Quick-Step, de opvolger van Quick-Step-Alpha Vinyl. Nick Schultz leek op weg zijn naar B&B-Hotels-KTM, maar over de Franse ploeg van Jérôme Pineau is nog veel onzeker.