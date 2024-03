zaterdag 9 maart 2024 om 15:35

Aleksandr Vlasov tweede Rus die wint op La Madone d’Utelle: “Onze geluksberg”

Aleksandr Vlasov heeft zijn eerste zege van 2024 binnen. De renner van BORA-hansgrohe won in Parijs-Nice op La Madone d’Utelle. “Ik ben heel blij met deze zege”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Het is een rittenkoers in de WorldTour, het is een van de belangrijkste wedstrijden”, vervolgde Vlasov over Parijs-Nice. “Wat het extra speciaal maakt, is dat het in mijn trainingsgebied is. Ik ken deze wegen. Ik ben superblij om te winnen.”

Het is niet voor het eerst dat een Rus wint op La Madone d’Utelle. Vlasovs landgenoot Ilnur Zakarin won in 2016 op deze beklimming, ook in Parijs-Nice. “Ik wist dat hij toen won. Het is grappig dat ik hier nu ook win. Het is onze geluksberg”, lachte hij.

Vrijheid om aan te vallen

Vlasov stond niet meer in de top van het klassement voor de etappe van zaterdag. “Dat gaf me wat vrijheid om de aanval te kiezen. Het plan was om te zien hoe het zou gaan. Of we zouden sprinten met Primoz, of ik zou wat aanvallen volgen. Maar ik vond een goed moment en besloot te gaan, want er was ruimte. Ik ging gewoon.”

Tot slot zei Vlasov nog dat het een zware dag was. “Het regende en was koud. De laatste twee kilometers bevroor ik bijna. Vooral mijn armen waren heel koud. Gelukkig was ik goed aangekleed, waardoor het nog meeviel. Het parcours was ook behoorlijk tricky.”