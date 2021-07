Aleksandr Vlasov aan vooravond van Olympische Spelen: “We moeten presteren”

Interview

Aleksandr Vlasov maakt zich op voor zijn eerste Olympische Spelen. Mede door zijn goede resultaten in het voorjaar kon de Russische wielerbond niet om hem heen en kreeg hij een plekje in de olympische selectie. De jonge Rus zal zowel in de wegwedstrijd als in de tijdrit actief zijn. Wat is Vlasov van plan in Tokio? WielerFlits sprak hem vlak voor zijn vertrek naar Japan.

Rusland verschijnt dan misschien niet als favoriet aan de start van de wegwedstrijd in Tokio, kansloos is de ploeg zeker niet. Het land stuurt naast Vlasov ook Ilnur Zakarin en Pavel Sivakov naar de Spelen. “Pasja (Sivakov, red.) ken ik goed”, vertelt de 25-jarige renner van Astana-Premier Tech. “We hebben samen wedstrijden gereden voor de nationale beloftenploeg. Ilnur ken ik wat minder goed, maar we spreken elkaar wel eens. We hebben een goede band, zou ik zeggen.”

Kopman

Wie de kopman wordt, is met drie klimmers nog geen uitgemaakte zaak. “We hebben het er nog niet over gehad”, bekent Vlasov. “Ik denk dat we in Tokio kijken wat de ploegleider zegt. We moeten presteren. Ik denk dat we wel een goed resultaat kunnen behalen, maar ik weet niet wat ik kan verwachten.”

In het voorjaar reed Vlasov een meer dan behoorlijke Giro, die hij afsloot met een vierde plek in de eindklassering. “De olympische wegrace wordt mijn eerste echte koers sinds de Giro. Ik heb daarna veel getraind in Italië. Nu gaan we zien in wat voor vorm ik ben, maar ik denk dat het wel goed zit”, laat Vlasov vanaf het vliegveld in Andorra weten.

Tussendoor nam de renner uit Vyborg nog wel deel aan de Russische kampioenschappen, waar hij de individuele tijdrit naar zijn hand zette. In Tokio mag Vlasov de eer van zijn land ook op deze discipline verdedigen. De kersverse kampioen heeft een heldere doelstelling. “Top tien. Minimaal.”

Dat de olympische wegrit geen hoofddoel is voor Vlasov, is wel duidelijk. In zijn hoofd is de klassementsrenner al bezig met de Vuelta. Hij zou de ronde in de toekomst graag winnen en zijn landgenoot Denis Menchov opvolgen. “Voor mij is hij de beste Russische renner van de afgelopen tijd.”

Ploegenbelang

Van zijn ploeg Astana-Premier Tech staan zaterdag maar liefst elf renners aan de start. En hoewel de renners op de Olympische Spelen allemaal voor hun eigen land uitkomen, leert het verleden dat ploegenbelang soms een rol speelt. “Daar hebben we het nog niet over gehad, dat weet ik niet”, antwoordt Vlasov ontwijkend.

“Ik denk dat dat tijdens de koers zichtbaar zal worden. Ik weet wel dat Ljosja (Alexey Lutsenko, red.) in goede vorm is.” Vlasov is overigens bezig aan zijn laatste seizoen bij de Kazachse ploeg. Gisteren werd bekend dat de talentvolle Rus vanaf volgend jaar deel zal uitmaken van BORA-hansgrohe.