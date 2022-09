Alec Segaert sluit tijdens seizoen 2024 aan bij hoofdmacht Lotto Dstny

Alec Segaert wordt in 2024 prof bij Lotto Dstny. De 19-jarige renner, die dit jaar Europees kampioen tijdrijden werd bij de beloften, heeft een contract getekend dat hem tot eind 2025 bij de Belgische ploeg houdt. Eerst nog bij de opleidingsploeg, om halverwege 2024 over te stappen naar de profploeg.

Segaert is momenteel bezig aan zijn eerste jaar bij Lotto Soudal, zoals de ploeg momenteel nog heet. De loterijploeg was er als de kippen bij om hem binnen te halen, nadat hij het EK tijdrijden bij de junioren had gewonnen. Een jaar later tekent de West-Vlaming dus officieel zijn eerste profcontract bij Lotto Dstny, zoals de ploeg vanaf 2023 gaat heten.

Dit seizoen won Segaert het BK tijdrijden en het EK tijdrijden in de U23-categorie. Daarnaast won hij de Hel van Voerendaal. “Dit seizoen heb ik gemerkt hoe goed deze ploeg bij mij past: de manier van werken, maar ook de ambitie om vooruit te blijven gaan. Enerzijds is er het bewezen trackrecord met het ontwikkelen van eigen talenten tot toprenners zoals Tim Wellens, Florian Vermeersch of Arnaud De Lie. Anderzijds blijft de ploeg zichzelf steeds verder ontwikkelen”, vertelt Segaert.

Ervaring opdoen bij de profs

Kurt Van de Wouwer is als manager van het U23-team van Lotto Soudal blij met de manier van koersen van Segaert. “Zijn uitslagen tonen dat hij een groot talent is, zowel in het tijdrijden als de klassiekers. We zijn dan ook snel met hem in gesprek gegaan om samen zijn traject voor de komende jaren te kunnen uitstippelen. We zijn heel blij dat we samen tot dit mooie plan zijn gekomen”, aldus de manager.

Ondanks dat de 19-jarige coureur nog anderhalf jaar uitkomt in het opleidingsteam, kan hij al wel meedoen bij de profs. “Doordat ons Development Team volgend jaar de continentale status krijgt, kunnen we de renners van die ploeg ook al inzetten in ProSeries en .1 wedstrijden met het profteam”, vertelt ploegbaas John Lelangue. “Dat is ideaal om Alec Segaert al aan het profniveau te laten wennen en tegelijk zijn doelen in de beloftencategorie te laten nastreven.”