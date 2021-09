Kersvers Europees kampioen Alec Segaert naar Lotto Soudal U23

Alec Segaert rijdt volgend jaar in de kleuren van Lotto Soudal. De 18-jarige hardrijder, die woensdag Europees kampioen tijdrijden werd bij de junioren, sluit aan bij de opleidingsploeg van Lotto Soudal.

De Belgische WorldTour-ploeg kiest een ideaal moment voor de bekendmaking van de transfer, enkele uren nadat Segaert goud won in Trentino. De West-Vlaming maakt de overstap van juniorenploeg Gaverzicht-Be Okay.

Segaert kiest er dus voor om eerst op beloftenniveau te gaan koersen. Dit in tegenstelling tot landgenoot Cian Uijtdebroeks, de nummer twee van het EK tijdrijden bij de junioren. Uijtdebroeks debuteert in 2022 in de WorldTour bij BORA-hansgrohe.

Stop the presses! 😃

We have some exciting news for you as brand new #EuroRoad21 junior Time Trial champion Alec Segaert will join the Lotto Soudal U23 team next year! 🙌

Looking forward to build the future together, Alec! 💪 pic.twitter.com/8OYVfgw0HP

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) September 8, 2021