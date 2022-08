Alec Segaert soleert naar winst in Hel van Voerendaal, Jordan Habets derde

Alec Segaert heeft de Hel van Voerendaal gewonnen. De Belg van Lotto Soudal U23 won de Nederlandse klassieker voor landgenoot Yentl Vandevelde en thuisrijder Jordan Habets. Het drietal reed samen weg, waarna Segaert de meest frisse van de drie bleek te zijn in de absolute finale.

De 55ste editie van de Hel van Voerendaal, dat deel uitmaakt van de U23 Road Series, was in totaal 162 kilometer lang. Niet lang na de start ontstond er een ruime kopgroep met daarin onder meer Alec Segaert (Lotto Soudal U23) en Jordan Habets (Metec-Solarwatt p/b Mantel). Belg Segaert en Nederlander Habets, die in eigen regio koerste, wouden echter niet wachten en reden weg uit de ontsnapping.

Het duo kreeg gezelschap van Yentl Vandevelde (Minderva) en de drie koplopers draaiden goed rond. De achtervolgende groep was niet al te ver achter, maar met een voorsprong van anderhalve minuut, zag het er toch goed uit voor de koplopers. Europees kampioen tijdrijden bij beloften Segaert had vervolgens te maken met pech, waardoor hij van fiets moest wisselen. Even leken de achtervolgers terug te komen, maar al snel liep de voorsprong terug op.

In de absolute finale werd het duidelijk dat Habets de minst frisse van de drie was, de 20-jarige coureur moest onherroepelijk afhaken. Segaert had geen zin in een sprint à deux, want de Vlaming demarreerde in de laatste kilometers. Vandevelde kon niet volgen en moest zijn landgenoot laten gaan. De 19-jarige Segaert soleerde naar de winst, Vandevelde en Habets klommen mee op het podium.

