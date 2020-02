Alberto Bettiol ondanks zege: “Nog niet tevreden met mijn conditie” zondag 9 februari 2020 om 17:52

Alberto Bettiol is nog niet tevreden met zijn huidige conditie. Dat vertelt de Italiaanse coureur van EF Pro Cycling na afloop van zijn tijdritzege in de Ster van Bessèges. “Ik ben wel in goede vorm, maar ik ben nog niet tevreden met mijn conditie. Ik moet nog verbeteren en wat extra trainen”, zegt Bettiol tegen DirectVélo.

Door zijn overwinning in de afsluitende tijdrit wist Bettiol de tweede plek te veroveren in het eindklassement, dertien seconden achter winnaar Benoît Cosnefroy. “Als ik het klassement had gewonnen, was ik iets blijer geweest. Maar het is wel een goede week geweest”, zegt Bettiol. “Mijn voorbereiding was niet al te best, want ik ben net terug van hoogtestage. Deze week in Frankrijk was wel heel nuttig, ondanks dat de voorbereiding niet super was.”

‘Waarom kan ik andere grote wedstrijden niet winnen?’

“Ik ben wel blij om hier een etappe te winnen. We kwamen als ploeg naar Bessèges om een etappe te winnen en een goed klassement te rijden. Uiteindelijk winnen we twee ritten (ook Magnus Cort won, red.) en staan we op het eindpodium. De doelen zijn dus bereikt”, aldus de Italiaan, die zich richt op het Vlaamse voorjaar. “Ik heb nog een maand om me zo goed voor te bereiden.”

Bettiol zal altijd in de geschiedenisboeken staan door zijn verrassende overwinning in de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar. Hij hoopt op meer succes. “Eerst rijd ik nog de Ardèche Classic en de Drôme Classic, dan ga ik thuis in Toscane trainen voor Strade Bianche”, legt Bettiol uit. “Ik denk dat ik in de toekomst ook nog andere grote wedstrijden kan winnen. De zwaarste ooit heb ik al gewonnen, dus ik begrijp niet waarom ik de andere dan niet kan winnen.”