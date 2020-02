Bettiol wint slottijdrit Ster van Bessèges, eindzege Cosnefroy zondag 9 februari 2020 om 16:16

De afsluitende tijdrit in de Ster van Bessèges is gewonnen door Alberto Bettiol. De 26-jarige Italiaan van EF Pro Cycling legde het 10,7 kilometer lange parcours in Alès als snelste af in een tijd van 15 minuten en 13 seconden. Ploeggenoot Magnus Cort deed er negen seconden langer over en finishte als tweede.

Klassementsleider Benoît Cosnefroy finishte als zevende op 27 tellen van Bettiol. Het was echter voldoende om zijn leiderstrui te behouden, waardoor hij zich eindwinnaar mag noemen van de vijftigste editie van de Franse rittenkoers. Hij volgt op de erelijst landgenoot Christophe Laporte op.