Alberto Bettiol heeft trainingsachterstand door ontsteking in dikke darm

Alberto Bettiol kan door een ontsteking in zijn dikke darm nog altijd niet intensief trainen. De klassiekercoureur van EF Education-Nippo kreeg afgelopen najaar last van die blessure, waardoor hij onder meer het WK in Vlaanderen moest missen. Momenteel kampt Bettiol nog altijd met een trainingsachterstand.

“Maar ik ben momenteel wel rustig aan het fietsen. Dat is vergeleken met een jaar geleden al een goede zaak”, aldus de 28-jarige Italiaan tegen Tuttobiciweb. “Maar ik moet geduld hebben. Op dat gebied ben ik nu echt een kampioen, omdat ik heb leren leven met dit probleem. Het is allesbehalve aangenaam, moet ik zeggen. Maar ik hoop dat de doktoren mij morgen (vrijdag, red.) groen licht geven om te kunnen beginnen met serieuze trainingen.”

Vorige winter had de Giroritwinnaar ook al last van zijn dikke darm. Dat probleem werd verholpen, maar toch keerde de colitis ulcerosa, zoals de ontsteking officieel heet, dit najaar terug. Bettiol moest daardoor vroegtijdig een punt zetten achter zijn seizoen. “Ik had geen andere keuze. De artsen adviseerden om een nieuwe therapie te beginnen”, vertelt hij. Het is dus wachten op goede resultaten van die therapie.

Ondanks dat Bettiol nog in afwachting is van groen licht, heeft hij wel zijn voorjaarsprogramma al geschetst met zijn Amerikaanse ploeg. “Ik begin in de GP Marseillaise en daarna zal ik de Ster van Bessèges rijden. In eigen land ga ik Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo rijden. Ook de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race staat op het programma”, kijkt hij voorzichtig vooruit.