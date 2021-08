Alberto Bettiol mist WK wielrennen vanwege acute ontsteking van de dikke darm

Alberto Bettiol zal dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie komen. De Italiaan van EF Education-Nippo kampt opnieuw met een acute ontsteking van de dikke darm en mist zo onder meer de wereldkampioenschappen wielrennen in België.

In gesprek met La Gazzetta dello Sport geeft Bettiol meer tekst en uitleg. “Na de Olympische Spelen ben ik naar Livigno vertrokken om daar te gaan trainen, maar daar kreeg ik weer last van een acute ontsteking van de dikke darm, waar ik in de winter ook al last van had. De vorige keer wist ik het met medicatie op te lossen, maar nu verbeterde de situatie niet. Met het team hebben we toen meteen besloten om de Vuelta niet te betwisten.”

Alternatieve behandeling

Bettiol heeft het volste vertrouwen in de medische staf van zijn werkgever EF Education-Nippo en een zekere Sandro Lavagna. “Dat is een gastro-enteroloog (een maag-darm-leverarts, red.) uit Turijn. We zijn er allemaal van overtuigd dat we het probleem nu voor eens en voor altijd moeten tackelen. Na deze nieuwe behandeling hoop ik de komende jaren gezond te blijven en geen last meer te krijgen van symptomen.”

Bettiol verwacht dit seizoen niet meer in actie te komen. Zeker is dat hij straks niet zal deelnemen aan het WK in Leuven en dat is toch wel een bittere pil voor de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2019. “Het parcours was perfect voor mij en ik wilde er hoe dan ook bij zijn. Ik voel me namelijk thuis in Belgische wedstrijden. Het is echter essentieel dat ik de komende jaren geen fysieke obstakels meer tegenkom.”