Alaphilippe kampt nog steeds met knieklachten, Lefevere voelt zich slecht na Parijs-Roubaix

Julian Alaphilippe heeft nog altijd last van zijn knie na een val in de Ronde van Vlaanderen. Dat vertelde Patrick Lefevere, de teammanager van Soudal Quick-Step, direct na Parijs-Roubaix aan Het Laatste Nieuws. In hetzelfde gesprek blikte Lefevere terug op een teleurstellende Parijs-Roubaix voor zijn ploeg.

“Julian heeft nog miserie met zijn knie na zijn val in de Ronde van Vlaanderen. Hij is sowieso out tot de Amstel Gold Race”, aldus Lefevere, die na Parijs-Roubaix van ‘een en al ellende’ sprak. “We dachten dat we het slechtste al gehad hadden, maar dat was slechts voorspel. Veel slechter dan vandaag kon niet.”

“Het lijkt wel alsof iemand voodoo speelt met ons”, zei Lefevere, doelend op de pech waar Soudal Quick-Step in de Hel van het Noorden mee af kreeg te rekenen. Zo hadden Kasper Asgreen en Davide Ballerini al vroeg materiaalpech en kwamen ze vervolgens beiden ook nog hard ten val. “Ik voel me slecht. Dit was een van de koersen waarin wij altijd schitterden, maar door omstandigheden lukt het al twee jaar niet meer.”

Luik-Bastenaken-Luik

Toch kan het voorjaar volgens Lefevere alsnog slagen voor Soudal Quick-Step, mits Luik-Bastenaken-Luik gewonnen wordt. “Natuurlijk, het is hetzelfde als vorig jaar. We hebben al twintig overwinning en twintig tweede plaatsen. Misschien winnen we nu wat meer op terrein dat jullie niet gewoon zijn, of jullie minder volgen, maar winnen is winnen. Maar als ik mijn Vlaamse bril opzet, is het niet leuk natuurlijk.”

Lees ook: Teleurstellende Parijs-Roubaix voor Soudal Quick-Step: “Mogen ons niet laten kennen”