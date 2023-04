Teleurstellende Parijs-Roubaix voor Soudal Quick-Step: “Mogen ons niet laten kennen”

Het wilde dit voorjaar niet lukken voor Soudal Quick-Step in de kasseiklassiekers. Na tegenvallende optredens in de Vlaamse koersen, eindigde ook Parijs-Roubaix in een teleurstelling. Tim Merlier (23e) en Yves Lampaert (24e) noteerden de beste uitslagen voor de ploeg. “Wat moet ik nog zeggen? Ik heb geen goesting, bel maar iemand anders”, zei teammanager Patrick Lefevere, toen hij door Sporza om een reactie werd gevraagd.

En dus kwam Sporza bij uit bij ploegleider Wilfried Peeters, die wel begrijpt waarom Lefevere niet wilde reageren. “Hij zat niet in de koers, maar keek op televisie”, klinkt het. “Hij weet dus niet wat er achteraan de koers gebeurde.” Peeters zat zelf in de volgwagen en weet dat dus wel. “Op de eerste kasseistrook blokkeerde Kasper Asgreen zijn derailleur, Ballerini en Sénéchal reden lek op de tweede strook, waar ook Van Lerberghe viel. Ondertussen reed Asgreen nog eens lek en niet veel later viel hij in het Bos van Wallers.”

“We holden de hele dag achter de feiten aan. En we zijn nooit in koers geweest. Maar ik durf niet te zeggen dat er enkel pech mee gemoeid was. Als je vooraan de koers zit, heb je minder kans op ongelukken en valpartijen…”

Peeters hoopt dat er snel een goed resultaat komt voor de ploeg. “Want anders kom je in een negatieve spiraal terecht. We proberen de jongens te motiveren om die zo snel mogelijk te doorbreken. We mogen ons niet laten kennen, ook al zijn we ontgoocheld. En er hard voor werken, want een tweede kans krijg je niet zomaar.”

