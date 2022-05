Al vijf keer eerder won Mathieu van der Poel een openingsrit

Een goed begin is het halve werk; ook voor Mathieu van der Poel. De Nederlander van Alpecin-Fenix schoot gisteren bij zijn debuut naar de ritzege én de roze trui in de Giro d’Italia. Al vijf keer eerder won hij de openingsrit van een profwedstrijd.



Bij profs was het voor het eerst raak in 2018. Als 23-jarige renner was hij veruit de sterkste op een hellende strook in de Arctic Race of Norway. Het was tevens zijn eerste overwinning in zijn kersverse rood-wit-blauwtrui als Nederlands kampioen op de weg. In Kirkenes liet hij die dag Sergei Chernetckii en Benjamin Declercq achter zich. Na een tweede plek in de derde rit en een nieuwe ritzege in de slotetappe werd hij uiteindelijk twaalfde in het eindklassement van de vierdaagse Noorse rittenkoers.

Met meer dan een fietslengte verschil wint @mathieuvdpoel de eerste rit in #TourofAntalya! pic.twitter.com/NuB6GxjMQs — WielerFlits.nl (@WielerFlits) February 21, 2019

Vier dagen nadat hij zijn bijzonder succesvolle veldritseizoen 2018/2019 had afgesloten, waarin hij slechts twee keer niet won (34 crossen gereden, 32 zeges) ging hij op de wegfiets vrolijk verder met winnen. In de openingsetappe van de Tour of Antalya was het op 27 februari 2019 meteen raak. Na bijna 141 kilometer was MVDP in Antalya de sterkste in de massasprint. Dusan Rajovic en Bas van der Kooij eindigden als tweede en derde.



Een week na zijn eerste overwinning in Dwars Door Vlaanderen en twee dagen na zijn vierde plek in de Ronde van Vlaanderen was Van der Poel alweer aan het koersen. En niet zonder succes. In de openingsetappe van het Circuit Cycliste Sarthe was hij opnieuw de beste. In La Châtaigneraie was hij duidelijker sneller dan Boris Vallée en Bryan Coquard. Na vier dagen koers eindigde hij als tiende in het eindklassement. Een week later won hij zowel de Brabantse Pijl als de inmiddels veelbesproken Amstel Gold Race.



Na zijn overwinning in de Amstel Gold Race werd de racefiets ingewisseld voor de mountainbike. In de zomer van 2019 reed hij vijf wereldbekers, waarvan hij er drie won. Vier dagen na zijn laatste overwinning, in het Zwitserse Lenzerheide, kroop hij weer op de racefiets. En ja… Het was meteen weer prijs. In de openingsrit van Arctic Race of Norway 2019 wist hij met een indrukwekkende sprint late aanvaller Steve Cummings in extremis bij te halen. Danny van Poppel eindigde als tweede.



Vorig jaar herhaalde hij wat hij ook al in 2019 had gedaan. Een kleine drie weken na zijn nieuwe wereldtitel veldrijden (Oostende 2021) mocht hij meteen al de overwinningsbloemen in ontvangst nemen in de UAE Tour. De Nederlandse kampioen wist onderweg een waar waaierspektakel te overleven, maakte in de finale deel uit van een elitegroepje en bleek in Al Mirfa over de snelste benen te beschikken. David Dekker eindigde knap als tweede. Overigens kon hij niet lang van de feestvreugde genieten. Een dag later stapte MVDP samen met de ploeg uit de wedstrijd vanwege een positieve coronatest van een medewerker.

Nummer zes in hij rijtje van gewonnen openingsritten zal zonder twijfel de mooiste zijn. Na 195 kilometer was de topfavoriet van Alpecin-Fenix de beste op de oplopende aankomst van ruim vijf kilometer, waardoor hij ook de eerste roze trui in ontvangst mag nemen. Van der Poel rekende in een lange en zware sprint af met Biniam Girmay en Pello Bilbao, die derde werd nadat Caleb Ewan viel in de laatste 50 meter.

Juniorentijd

Wanneer we ook zijn uitslagen van bij de junioren meerekenen komen we uit op tien gewonnen openingsritten. In 2013 won hij op de weg vier van de zes openingsritten die reed. Alleen in de GP Général Patton en Keizer der Juniores was iemand anders beter in de openingsrit. In de Course de la Paix Juniors (3e eindklassement), Valromey Juniors (1e eindklassement), Trophée Morbihan Juniors (1e eindklassement) en GP Rüebliland Juniors (1e eindklassement) opende hij met winst.