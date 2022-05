Aike Visbeek over eventuele Tourdeelname Biniam Girmay: “De rust bewaren”

Biniam Girmay moest vanwege het ongelukkige ‘kurkincident’ de Ronde van Italië verlaten, maar door zijn opgave lijkt nu wel de weg open te liggen voor een deelname aan de Ronde van Frankrijk. Aike Visbeek, sportief manager bij Intermarché-Wanty-Gobert, wil echter niet zomaar de plannen wijzigen. “We moeten de rust bewaren”, zegt hij in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Natuurlijk hebben we al aan de Tour gedacht, maar we hebben ook ambitieuze plannen voor het najaar. Het wereldkampioenschap in Wollongong (Australië, red.) is het grote doel”, zegt Visbeek, die de weg daar naartoe al helemaal uitgetekend had. Aansluitend op de Giro zou de Eritreeër de Brussels Cycling Classic (5 juni) rijden, alvorens naar zijn thuisland af te reizen voor het nationaal kampioenschap. Daarna zouden de Ronde van Polen (30 juli tot en met 5 augustus), Tour du Limousin (16 tot en met 19 augustus), Bretagne Classic – Ouest-France (28 augustus) en – in Canada – de GP Québec (9 september) en GP Montréal (11 september) volgen.

Een eventuele Tourdeelname zou flinke veranderingen vereisen in die opbouw. “Sturen we Girmay naar de Tour, dan betekent het dat hij een andere WK-aanloop kent. We moeten een wijze beslissing nemen, rekening houdend met zijn leeftijd. Hij is nog maar 22, dat is jong voor een grote ronde erbij. Een halve Tour? Dat is een tussenoplossing waarvoor Biniam ongetwijfeld niet warmloopt.”

“Hij heeft nu tien dagen Giro in de benen. Hij heeft een straf voorjaar gereden en normaal rijdt hij een straf najaar. We moeten de rust bewaren”, sluit Visbeek af. Girmay wist dit seizoen drie keer te winnen: de Trofeo Alcúdia-Port d’Alcúdia, Gent-Wevelgem en, afgelopen dinsdag, de tiende etappe in de Ronde van Italië.