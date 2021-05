AG2R Citroën rekent op meerdere kopmannen in Dauphiné

AG2R Citroën spreidt haar kansen in het Critérium du Dauphiné. In de bergetappes rekent de Franse formatie op Aurélien Paret-Peintre, tweede in de Mercan’Tour Classic, en Ben O’Connor. Daarnaast hopen Greg Van Avermaet en Oliver Naesen op dagsucces.

Het wordt voor Van Avermaet zijn eerste deelname aan de Dauphiné sinds 2016. “Dit is een belangrijke test voor de ploeg. Ik heb sinds Luik-Bastenaken-Luik niet meer gekoerst, daarom weet ik niet hoe mijn benen zullen zijn. Maar ik zal proberen goede uitslagen te rijden in de etappes die mij liggen”, vertelt de klassiekerkopman.

“De Dauphiné is een goede voorbereiding op de Tour de France”, aldus Van Avermaet. “Ik heb een goed trainingskamp in de Alpen achter de rug en, ondanks het weer, hebben we 20.000 hoogtemeters geklommen tijdens de trainingen. Ik ben ervan overtuigd dat die inspanningen terugbetaald gaan worden.”

De selectie van AG2R Citroën wordt vervolledigd door Dorian Godon, Jaakko Hänninen en Clément Venturini.

Selectie AG2R Citroën voor het Critérium du Dauphiné 2021 (30 mei-6 juni)

Dorian Godon

Jaakko Hänninen

Oliver Naesen

Ben O’Connor

Aurélien Paret-Peintre

Greg Van Avermaet

Clément Venturini