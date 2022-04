AG2R Citroën met meerdere opties aan de start van Circuit de la Sarthe

AG2R Citroën laat weinig aan het toeval over voor het Circuit de la Sarthe. Met Benoît Cosnefroy, Oliver Naesen, Marc Sarreau en Clément Venturini rekent de ploeg op meerdere sterke mannen. Lawrence Naesen en Antoine Raugel maken eveneens deel uit van de selectie.

Cosnefroy hoopt zich in het Circuit de la Sarthe klaar te stomen voor de heuvelklassiekers, te beginnen met de Amstel Gold Race van aankomende zondag. De 26-jarige puncheur werd dit seizoen al derde in de Drôme Classic en vijfde in de GP La Marseillaise, maar is nog op zoek naar zijn eerste zege van 2022. Oliver Naesen hoopt in Frankrijk zijn vorm nog wat verder op te krikken voor Parijs-Roubaix.

In de sprints is het uitkijken naar Sarreau en Venturini. De op papier snellere Sarreau was onlangs nog de snelste in Cholet-Pays de la Loire. Ook werd hij dit jaar al vijfde in de Grand Prix de Denain. Venturini is dan weer de nummer zeven van de voorbije La Roue Tourangelle, terwijl hij in de Classic Loire Atlantique als achtste over de streep kwam.

Selectie AG2R Citroën voor Circuit de la Sarthe (5-8 april)

Benoît Cosnefroy

Lawrence Naesen

Oliver Naesen

Antoine Raugel

Marc Sarreau

Clément Venturini