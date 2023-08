Adrie van der Poel supertrots op wereldtitel zoon Mathieu: “Pogacar, Van Aert, Pedersen en hij zijn renners naar mijn hart”

Adrie van der Poel eindigde bij zijn eerste WK op de weg in 1983 meteen als tweede. Precies veertig jaar later veroverde zijn zoon Mathieu wél het goud, om deze toe toevoegen aan de toch al grote zilvervloot van 2023. WielerFlits liep Van der Poel senior tegen het lijf op het vliegveld van Glasgow, daags na het door Mathieu van der Poel gewonnen WK in Glasgow.

Het is een dag na de wereldtitel. Hoe is dat intussen geland?

“Zondagavond hebben we het eigenlijk heel rustig aan gedaan. Toen ik maandagmorgen wakker werd, heb ik wat zitten lezen en wat zitten terug te kijken. Dan kom je er toch wel achter dat we zondag een supermooie koers gezien hebben, met de beste renners van de wereld in de top. Als je het dan kunt afmaken op deze manier, dan is dat alleen maar geweldig.”

Besef je al wat dit teweegbrengt?

“Dat gaan we de komende maanden zien, of misschien zelfs volgend jaar pas. Dat het iets losgemaakt heeft bij heel veel mensen, dat sijpelt nu wel langzaam door.”

In vele levens van wielerfans is een Nederlandse wereldtitel nog niet voorgekomen. Hoe bijzonder is dit?

“Je kunt het bijna vergelijken met de Tourzeges. We hebben een periode gehad tussen 1974 en 1979 toen er een aantal Nederlandse wereldkampioenen achter elkaar kwamen. Dan zijn er een paar renners geweest die er heel dichtbij zijn geweest, waaronder ikzelf. Maar ja, dat is niet genoeg. En daarna hebben we heel lang moeten wachten. We hebben ook een sterke generatie gehad met daarin Michael Boogerd. Maar hij had geen sprint in de benen of vond misschien niet altijd zijn parcours. Dat maakt deze titel van Mathieu wel uniek.”

Hoe trots ben je als vader ook vooral?

“Supertrots, natuurlijk! Mathieu heeft een heel sterk voorjaar gereden. In de Tour heeft hij dan eigenlijk maar half zijn ding kunnen doen, ook door omstandigheden. Hij is dan toch blijven knokken in die Tour, maken dat-ie van die verkoudheid af kwam. Ik zag wel dat hij de derde Tourweek een stuk beter was, ook bergop. Eenmaal uit de Tour heeft hij heel snel de beslissing gemaakt om naar Spanje te gaan, omdat het weer hier te slecht was om in te trainen. Hij heeft daar zijn ding kunnen doen. Dan kom je terug, dan is het fingers crossed en hopen dat alles goed is. Uiteindelijk valt dan wel heel die puzzel in elkaar.”

Ben je zondagmiddag ook emotioneel geraakt door de zege?

Zucht: “Er zijn wel een aantal dingen die echt bij Mathieu passen. Van achteren gaan staan na die staking en dan in de derde groep verzeild te raken. Dan weet hij toch zijn rust te bewaren. De eerste twee rondes op het lokale circuit zat hij niet supergoed gepositioneerd. Maar dat heb je als je voelt dat de benen wel goed zijn. Je moet wel oppassen dat je dat later niet moet bekopen. En dan denk ik dat hij daarna tactisch een heel sterke wedstrijd heeft gereden. Gereden wanneer het moest, geprofiteerd van een ander wanneer het moest. Alleen zo kun je koersen winnen.

Hoe is het om de conclusie te moeten maken dat je zoon de beste wielrenner op deze aardbol is?

“Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Als je na eendagskoersen kijkt, komt Mathieu heel dicht in de buurt. Maar voor mij blijft Tadej Pogacar de beste renner van de wereld. Hij doet op alle fronten mee, ook de manier waarop hij koerst. Ik kan alleen maar waardering voor uitspreken voor de renner Pogacar. Niet in mindere mate, maar wel in andere mate: Wout van Aert staat er ook altijd. In de klassiekers, in de rondes. Dat zijn renners die zich op alle terreinen willen etaleren. Mathieu maakt daar zijn eigen keuzes in. Het is een heel andere renner met een heel andere mentaliteit.”

Hoe veel waarde voegt dit podium aan die wereldtitel toe, met Pogacar en Van Aert?

“Ik denk toch wel heel veel. Je staat daar met de drie beste renners. Maar ik wil ook Mads Pedersen daarbij zetten. Ik denk dat hij pas dit jaar er goed doorgekomen is, ondanks zijn eerdere wereldtitel. Hij rijdt een supersterk seizoen. Net als Pogacar en Van Aert is Pedersen een renner naar mijn hart. Ze koersen. Ze kijken niet naar een inspanning meer of minder. Zij maken het wielrennen echt aantrekkelijk.”

Er is veel over dat rondje in Glasgow gezegd. Het leverde een prachtige koers op. Moeten we dit vaker doen?

“Dat weet ik niet. Ik zit met een dubbel gevoel. Er zijn ook renners echt benadeeld geweest. Als je pech hebt, kun je het op dat circuit in Glasgow vergeten. Dat vind ik een minder punt. Als je zoiets als dit neerlegt in Montréal, dan heb je bredere wegen. Dit is kantje boord, dus ik denk niet dat we het ieder jaar zo moeten willen. Er moet wat meer variatie komen in de verschillende WK’s. Het mag best wel weer eens voor een sprinter worden, of voor een pure klimmer. Daar valt nog wel wat winst in te maken.”

Je hebt Mathieu intussen gezien. Jullie zijn niet de meest uitbundige mensen. Hoe gaan jullie dit op gepaste manier voor jullie familie vieren?

“Als Mathieu naar huis komt, zullen we dat gepast thuis doen. En als-ie naar Spanje gaat, dan zullen we een andere oplossing moeten vinden.”

