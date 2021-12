Adrie van der Poel na glansrijke overwinning Wout van Aert: “Zoals ik voorspeld had”

Adrie van der Poel was niet onder de indruk na de solo van Wout van Aert in Boom. “Ik zei vorige week tegen de vader van Toon Aerts dat Wout met één minuut voorsprong zou winnen. Dáár zat ik er wel naast. Want het werden er twee”, grapte hij bij VTM Nieuws.

Adrie van der Poel was als mecanicien voor David van der Poel aanwezig op de Superprestige in Boom. Na afloop van de cross vertelde hij dat hij de overwinning van Van Aert wel zag aankomen. “We hebben Wout de voorbije weken kunnen volgen, want hij zet al zijn gegevens op Strava. Hij deed best veel trainingsarbeid met veel crosstrainingen. We konden er de klok op gelijkzetten dat hij een topprestatie zou afleveren.”

Verder relativeerde de vader van Mathieu ook nog de grote voorsprong die Van Aert had aan de finish. “Je moet het parcours in acht nemen. Heel lange loopstukken, heel zwaar, veel modder. Je kunt als wegwielrenner op dit parcours veel dieper gaan, je hebt een grotere motor”, gaf hij in zijn gekende stijl aan.

Wat met Mathieu? “Hij fietst heel weinig”

Mathieu van der Poel zal pas zijn rentree in het veldrijden op 18 december, op de Wereldbeker in Rucphen. Adrie temperde alvast de verwachtingen voor zijn zoon. “Hij doet het momenteel heel rustig. Hij fietst heel weinig. Hij heeft een heel zwaar seizoen gehad. Hij heeft er voor gekozen om een heel lange rustperiode te nemen. Daarna zien we het wel”, vertelde hij terughoudend.