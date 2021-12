Wout van Aert relativeert ruime voorsprong: “Dit parcours was op mijn maat”

Interview

Gentleman wel, die Wout van Aert. “Natuurlijk geeft dit een vertrouwensboost”, sprak hij na zijn zege in Boom de schrijvende pers toe. “Maar ik geloof niet dat dit de ware verhoudingen zijn. Dit was een ideaal parcours voor mij. En als straks mijn ‘grote vriend’ terugkomt, zal ik sowieso nog een paar procentjes beter mogen zijn.”

Diepe modder, opspattend water, veel loopstroken. Al bij de verkenning zagen we Van Aert met binnenpretjes rondfietsen op de drassige weiden van recreatiedomein De Schorre. In zijn interviews vooraf hield hij zich nog op de vlakte. Dat hij benieuwd was waar hij kon uitkomen, zei hij. Grote ambities wilde hij niet uitspreken. “Als de logica gerespecteerd wordt…”

“Ik was toch best zenuwachtig”, gaf hij na zijn overwinning toe. “Eigenlijk niet eens een slecht teken. Eerder een bevestiging dat ik er zin in had. Om te zien waar ik stond. Maar dat het zo vlot zou gaan.. Nee, dat had ik in de verste verte niet verwacht.”

Hoe verklaar je dat zelf?

“We moeten niet verbloemen dat dit parcours me op het lijf geschreven was. Veel loopstroken, traag tempo. Daar had ik al niet over te klagen. Ik overleefde ook vlot het geharrewar in de start. En ik denk dat ik ook beter voorbereid ben dan de voorbije jaren. Twee jaar geleden kwam ik terug uit blessure. Vorige winter was de rustpauze korter – door de verschoven klassiekers – en kwam ik met minder voorbereiding weer in het veld. Nu ben ik er meer klaar voor.”

Op één ronde tijd groeide jouw voorsprong van 15 naar 55 seconden. Straf.

“Ik had nochtans geen plan. Ik startte vanop rij drie, maar kon snel opschuiven. Alles liep goed. Het was wel een keuze om het tempo op te drijven om te zien wie volgde. Bleek dat alleen Toon Aerts te zijn. Toen hij viel, kwam ik echter alleen te zitten, zocht ik een eigen tempo en werd het gat inderdaad snel groter. Maar ik denk wel dat ze achter mij snel naar elkaar zijn gaan kijken. Ze bleven ook lang samen, merkte ik.”

In het laatste kwart nam je wat gas terug. Bewust?

“Ik kreeg het lastiger naarmate de wedstrijd vorderde. Het was ook ineens een lange inspanning. Vandaar wellicht ook de val in die tricky afdaling. Gelukkig had ik de luxe dat het gat zo groot was dat ik mijn eigen tempo kon blijven rijden.”

Je vertelde vooraf bang te zijn voor de technische passages. Op die val na, maakte je amper foutjes.

“Klopt. Technisch ging het verbazend goed. Nochtans heb ik alleen de laatste week wat cross-specifiek getraind. Daarvoor trainde ik alleen op de weg.”

Dit moet je in elk geval een enorme boost geven?

“Uiteraard is dit een mentale opsteker. Plezant! Zeker omdat toch alle goede Belgen hier aan de start stonden. Ik kan met vertrouwen naar de volgende wedstrijden. Anderzijds wil ik herhalen: door de aard van het parcours zijn dit volgens mij toch niet de ware verhoudingen. Dit was geen intervalcross.”

Toen vooraf naar jouw vormpeil gepolst werd, zei je grappend: ik zit op 91 procent. Wat gaat dat geven als je 100 procent bent?

“Haha. Die 100 procent zal misschien wel nodig zijn als ook mijn grote vriend komt meedoen.”

Blij dat er nog met publiek gecrost wordt? Het zag er deze week even benard uit.

“Een hele opluchting. Ik zag het al gebeuren, voor het tweede jaar op rij zonder toeschouwers. Ik heb de fans gemist. Het blijft voorlopig nog wel zichtbaar dat de grote massa wegblijft, maar als iedereen zijn gezond verstand gebruikt en de regels respecteert, moet het kunnen. Hopelijk verstrengen de maatregelen niet meer.”

Volgend weekend Essen op zaterdag, Val di Sole op zondag. In de sneeuw…

“Heel lang geleden dat ik nog op sneeuw of ijs gefietst heb. Ik herinner me dat ik dat als jongere niet echt onder de knie had. Ik ben benieuwd wat dat daar gaat geven. Ik kijk er in elk geval naar uit.”