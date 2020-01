Adrie van der Poel: “Koers-tactisch verandert er niet veel voor Alpecin-Fenix”

Na een absoluut topjaar, twijfelt niemand meer over de kwaliteiten van de wegrenner Mathieu van der Poel. De vraag die overblijft: gaan andere teams niet meer druk op Alpecin-Fenix leggen? “Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma gaan hun koers niet afstemmen op Mathieu’s ploeg”, zegt vader Adrie voor de WielerFlits-camera.

Van der Poel senior is al jaren nauw betrokken bij de ploeg van de Christophe en Philip Roodhooft. Hij zag de ploeg in relatief korte tijd groeien van een klein crossteam naar een formatie met wereldwijde allure. “Ik denk dat Alpecin-Fenix heel goede aankopen heeft gedaan”, vindt Adrie. “De ploeg had ook meer sterke renners nodig. Het hele totaalplaatje klopt op dit moment. Het team kan straks op ieder terrein aardig zijn mannetje staan, alleen in het hooggebergte misschien niet. Eigenlijk is het nog steeds dezelfde ploeg, maar dan met wat meer mensen.”

Koersen in het voorjaar

Op dit moment zijn voor Alpecin-Fenix alleen wildcards in de koersen van Flanders Classics en de Ronde van Catalonië zeker. “Samen met Milaan-San Remo en Strade Bianche, zou dat al een heel goed programma voor Mathieu zijn”, vertelt zijn vader. Ook onder andere Parijs-Roubaix komt daar misschien nog bij. “Ik denk dat al die koersen bij hem passen. Je moet maken dat je zelf goed bent, als is dat niet altijd even makkelijk. Maar uiteindelijk moet Mathieu de fysieke kwaliteiten hebben om in al die koersen (in het voorjaar, red.) mee te doen.”

Geen andere tactiek in het voorjaar

In 2019 was alles nieuw voor MVDP. Dit jaar zullen ploegen veel meer naar zijn ploeg kijken en dus koerst dat een stuk lastiger. Althans, dat zou je zeggen. “Het gaat niet zo veel anders zijn”, denkt Van der Poel senior, zelf winnaar van onder meer de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. “Deceuninck-Quick-Step is al jaren lang een leidende ploeg in het voorjaar en ook Jumbo-Visma wil overal gaan meedoen. Die teams moeten initiatief nemen en dat zullen ze ook zeker doen. Koers-tactisch gaat het misschien wel meevallen.”

