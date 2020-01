Ambitieuze Mathieu van der Poel: geen E3 en Gent-Wevelgem, wel Catalonië vrijdag 3 januari 2020 om 16:11

2020 belooft wederom een druk jaar te worden voor Mathieu van der Poel. Na het crossseizoen duikt hij direct het klassieke voorjaar op de weg in en daarna volgt een drukke mountainbikecampagne op weg naar zijn grootste doel van het jaar: de cross-country op de Olympische Spelen van Tokio. Tijdens de presentatie van zijn ploeg Alpecin-Fenix sprak WielerFlits uitgebreid met het Nederlandse multitalent. “Ik denk dat we vrij veel hooi op de vork mogen nemen.”

Van der Poel weet nog niet precies wanneer hij zijn rentree op de weg zal maken: “Ik ben nog heel druk met het crossen, dus daar ben ik nog niet mee bezig.” De Ronde van Catalonië staat alvast wel op zijn kalender, waardoor deelname aan de E3 BinckBank Classic en Gent-Wevelgem er dit jaar niet in zit. “Dat weet ik ook nog maar net, dus ik moet nog eens bekijken wat er daar mogelijk is.”

Het zou zomaar kunnen dat MvdP tot aan de Waalse Pijl actief blijft op de weg, om daarna al snel weer op de mountainbike te stappen in opbouw naar de Olympische Spelen. “Ik had vorig jaar niet het gevoel dat ik na de Amstel al uitgedoofd was. Dus ik denk dat we vrij veel hooi op de vork mogen nemen.”

Net na het klassieke voorjaar staan de eerste wedstrijden op de terreinfiets op het programma. Dit onder meer met het oog op een gunstige startplek bij de olympische cross-country-wedstrijd. “De startpositie is heel belangrijk, dus die eerste rij ga ik sowieso proberen aan te houden. Normaal zal ik een vrij druk mountainbikeseizoen rijden.”