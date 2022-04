Adrie van der Poel houdt van Parijs-Roubaix: “Hopelijk kan Mathieu ooit winnen”

Zondag staat Parijs-Roubaix op de kalender, de lievelingskoers van Adrie van der Poel. Diens zoon Mathieu geldt tijdens de komende Hel van het Noorden als een van de topfavorieten. Tijdens de laatste, heroïsche editie in oktober, evenaarde MVDP meteen de beste prestatie van pa Van der Poel ooit. RIDE Magazine ging voor een reportage exclusief met hem langs de kasseistroken op die druilerige zondag in oktober.

“Die slechte wegen, dat vond ik altijd al iets hebben” vertelt Adrie van der Poel over zijn liefde voor Roubaix. “De ziel van vroeger zit nog in deze wedstrijd. Voor mij is dat super speciaal. Het komt ook omdat je écht maar één keer per jaar op die wegen koerst, heel soms twee keer per jaar als de Tour de France ook stukjes ervan pakt. Dat maakt het uniek. Al die klassiekers in Vlaanderen zijn ook leuk, maar het is veelal hetzelfde. Die hellingen en kasseistroken rijd je soms wel vier of vijf keer per voorjaar. Dat is niet bijzonder meer. Voor mij is Roubaix te vergelijken met een WK, net zo zeldzaam. Ik leef er altijd naartoe.”

Het valt op hoe goed hij de kasseien nog weet te liggen. “Krijg ik vandaag de kans om hem helemaal te rijden, dan rijd ik Parijs-Roubaix volgend jaar met mijn ogen dicht. De kunst is om midden op de rug van de weg te rijden. Maar vooral: je moet heel relaxt zijn. Hoe meer je in je stuur knijpt, hoe eerder je gaat vallen. ‘Met losse handen rijden’, zeg ik altijd. Je moet maken dat het stuur tussen je duim en je wijsvinger en de palm van je hand blijft. Je houdt een centimeter of anderhalf vrij en dan laat je hem maar in je hand denderen. Als je snelheid hebt met een goede versnelling, dan kan er – zeker bij droog weer – heel weinig fout gaan.”

Mathieu van der Poel altijd kanshebber

Komende zondag is zijn zoon een van de topfavorieten. “Als-ie kalm blijft en de vorm van de dag goed is. Ai, dan gaat Mathieu er altijd bij zijn”, zei Van der Poel senior in RIDE. “Hij is technisch zó goed. Ik had dat ook wel, maar niet zoals Mathieu. Ik kon drie of vier meter pakken in een bocht. Maar Mathieu pakt er soms wel zeven, acht of tien. Je ziet ook dat hij zeker is. Hij gaat de bocht in met 100% vertrouwen. Toch lag Roubaix mij beter dan hem. De Ronde van Vlaanderen is meer op het lijf van Mathieu geschreven: korte, explosieve hellingkjes. Dat geldt ook voor de Amstel Gold Race. En ik durf daar zelfs Luik-Bastenaken-Luik bij te zetten.”

“Misschien wint Mathieu, ooit”, zegt Adrie van der Poel. “Ik zou het hem enorm gunnen. Maar hij kan niet de kers op mijn palmares zetten; die is voor hemzelf. Ik heb Roubaix dan nog steeds niet op mijn naam geschreven. Nooit die kei op de schoorsteenmantel kunnen zetten. Had ik maar harder moeten trappen”. Was getekend, Adrie van der Poel. Flandrien in alle pezige vezels die hij rijk is.

